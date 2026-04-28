Proteger el Mar Menor a través de una innovadora biobarrera inteligente

La Fundación Estrella de Levante celebró el pasado jueves la final del programa Dream Big en la Sala de Catas de Estrella de Levante, una jornada marcada por el talento, la innovación y el firme compromiso con la sostenibilidad y la protección del entorno natural.

Tras semanas de trabajo en la fase de incubación, los cinco equipos finalistas defendieron sus proyectos ante un jurado de expertos, demostrando un elevado nivel técnico, una gran capacidad de comunicación y una clara orientación a generar impacto real. Todas las propuestas destacaron por su solidez y madurez.

Finalmente, el equipo StellaMaris se proclamó ganador de esta edición de Dream Big con su proyecto de biobarrera inteligente, una solución orientada a la protección de los acuíferos y a la prevención de la eutrofización del Mar Menor, con potencial de aplicación en otros territorios y masas de agua a nivel global.

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El proyecto se basa en un sistema de bio‑barreras subsuperficiales que actúan como un ‘riñón biológico’ inteligente. A partir de subproductos de la industria alimentaria, el equipo desarrolla hidrogeles de nanocelulosa bioactivos que se inyectan en el subsuelo para retener la humedad y favorecer la acción de bacterias desnitrificantes, reduciendo el exceso de nitratos antes de que alcancen el acuífero.