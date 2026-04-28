Pedro Hernández, director gerente de Ribera Hospital de Molina, gana el XIV Premio Doctor Francisco Guirado

El gerente de Ribera Hospital de Molina, Pedro Hernández Jiménez, ha sido distinguido por el Ayuntamiento de Molina de Segura con el XIV Premio Doctor Francisco Guirado 2026 por su trayectoria y contribución al ámbito sanitario. La distinción se concedió en el transcurso de la 18ª Semana de la Salud, la Educación y el Deporte, una cita orientada a fomentar el bienestar, la formación y la actividad física.

El Ayuntamiento ha otorgado el XIV Premio Doctor Francisco Guirado 2026, en su categoría individual, al propio Pedro Hernández Jiménez. El premio fue entregado por el alcalde de la localidad, José Ángel Alfonso, durante el acto que celebrado el pasado jueves 23 de abril, a las 13.00 horas, en la carpa del Foro de la Salud, en la Plaza de España. En esta misma edición en la categoría colectiva, el galardón ha recaído en el Equipo de Oftalmología de Molina de Segura, reconociendo su destacada labor asistencial.

Pedro Hernández es licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia y cuenta con formación de posgrado en gestión sanitaria. Inició su trayectoria profesional en el INSALUD y en centros privados entre 1983 y 1992. Posteriormente, fue director médico de Sanitas en Murcia, Alicante y Albacete entre 1993 y 2002. Desde entonces, ha ocupado cargos de alta responsabilidad en gestión hospitalaria, siendo gerente del Hospital San Carlos entre 2002 y 2010, y del Hospital de Molina desde 2011. A esta responsabilidad se suma, desde 2024, la gerencia del Ribera Hospital de Caravaca.

Además de su labor asistencial y de gestión, desarrolla una destacada actividad institucional en el ámbito sanitario tanto a nivel regional como nacional. A lo largo de su carrera ha sido reconocido con diversos galardones, entre los que destacan el Premio al Mérito Deportivo de la Región de Murcia en I+D+i (2014), el Premio D’Genes a la Labor Médica (2017) y el Premio LIDER.ES de la Cátedra de RSC UCAM (2018).

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Este nuevo reconocimiento refuerza la trayectoria profesional de Pedro Hernández Jiménez y ponen en valor su compromiso con la excelencia sanitaria y su contribución al desarrollo del sistema de salud en Molina de Segura.