OnePlan: inteligencia financiera accesible e integrada en el día a día

«La mayoría del software financiero ofrece información. Nosotros ofrecemos decisiones». Así lo afirman desde OnePlan, merecedora del Emprendedor de Febrero de 2025 del Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia. Una startup «que no te da dashboards para interpretar un viernes por la tarde; te da directamente el análisis que necesitas para actuar. No es una herramienta que te ayuda a hacer tu trabajo. Es una que lo hace por ti», afirman desde OnePlan.

Y detrás de todo ello está Aurora, sus sistema de inteligencia artificial diseñado específicamente para entender contextos financieros, detectar lo relevante y anticiparse. El impacto es inmediato: procesos que antes requerían semanas ahora se resuelven en minutos. No porque se trabaje más rápido, sino porque la respuesta ya existe antes de que alguien la pida.

«Hasta ahora, una pyme que necesitaba este nivel de análisis tenía dos opciones, pagar entre 60.000 y 100.000 euros a una ‘Big Four’ por un proyecto puntual o renunciar. No había término medio. Nosotros hemos abierto una tercera vía: inteligencia financiera continua, integrada en el día a día y accesible para cualquier empresa. No estamos compitiendo con otros softwares. Estamos sustituyendo la consultoría puntual por inteligencia siempre activa. Y ese salto, de pagar por respuestas aisladas a tener respuestas constantes, es lo que está abriendo el mercado e impulsando nuestro crecimiento», explican.

A finales de 2023, la inteligencia artificial cruzó una línea: dejó de ser una herramienta que responde para convertirse en un sistema que razona y ejecuta. Ahí todo encajó. El problema llevaba años claro. La tecnología, por fin, también. «Y la conclusión fue directa: si no lo construíamos nosotros, alguien lo haría desde Silicon Valley sin entender cómo funciona realmente una pyme europea».

«Recibimos este premio con ilusión, pero también con perspectiva. Porque esto no es un reconocimiento individual. Va de un equipo que apostó cuando no había métricas, ni expansión internacional, ni certezas. También de los primeros clientes que confiaron en algo que apenas estaba empezando. El Premio al Emprendedor del Mes valida algo más importante que los números: la ambición de construir, desde aquí, algo que compita fuera», añaden.

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Entre sus objetivos se encuentra cerrar el roadshow internacional, completar la ronda de financiación o triplicar clientes en este 2026. Pero el foco está puesto en otro asunto. «En un mundo donde la inteligencia artificial se está definiendo entre Estados Unidos y China, Europa necesita demostrar que también puede liderar. Nosotros queremos hacerlo desde las finanzas. Construir tecnología de clase mundial con una visión europea: privacidad, transparencia y un papel claro del humano en las decisiones críticas. Y, sobre todo, demostrar que el talento no tiene que irse para hacer cosas grandes», concluyen desde OnePlan.