Lymon App: reducir costes en hostelería sin cambiar la operativa

Una tarde cualquiera de viernes, entre amigos y con una ronda de cervezas aún sin servir, surgió la pregunta que lo cambió todo: «¿Y si pudiéramos pedir y pagar desde el móvil sin tener que esperar?». Así nació Lymon, la idea de cuatro jóvenes ingenieros que decidieron transformar un problema (estar más pendiente del camarero que de tu acompañante) en una solución real para cualquier tipo empresa del sector hostelería y restauración.

Carta digital

Cartas estáticas con costoso mantenimiento cada vez que cambias un plato o precio, imposibilidad de ofrecer servicio personalizado según el tipo de cliente, dificultad para atender a clientes extranjeros sin traducciones, cartas extensas donde tus clientes no encuentran lo que buscan, falta de información de alérgenos visible, y oportunidades perdidas para aumentar el ticket medio con sugerencias inteligentes. «La carta digital de Lymon resuelve todos estos problemas con una experiencia moderna e interactiva. El cliente escanea el QR y accede a la carta digital, explora platos con fotos, descripciones y alérgenos, y filtra por precio, idioma o necesidades dietéticas», afirman desde Lymon App.

Pedir y pagar por QR

Los clientes escanean el código QR de la mesa, eligen sus platos favoritos, envían el pedido y realizan el pago directamente desde su móvil. Todo sin levantarse de la mesa, con la máxima autonomía y eficiencia para tu negocio. «Sin esperas para pedir ni para pagar, con rotación de mesas más rápida, personal liberado para otras tareas, ticket medio más alto gracias a sugerencias digitales».

Datáfono integrado

Descuadres de caja constantes por errores de marcado manual, múltiples viajes al TPV para cerrar cada mesa, cierres de caja lentos que te roban hasta 3 horas al día, fricción al dividir cuentas entre grupos, y sin reputación online porque no tienes forma de pedir una valoración tras el cobro. «El terminal de pago integrado de Lymon sincroniza cobros y TPV en un solo dispositivo. Accede a la cuenta de la mesa directamente desde el terminal, divide la cuenta, cobra al instante y muestra el QR de valoración. La mesa se cierra automáticamente en menos de 30 segundos», explican.

A domicilio

Con Lymon decides cómo gestionar tu delivery: externaliza el reparto con empresas de logísitca o gestiona tu propia flota de repartidores, elige lo mejor según tu modelo de negocio. Tú eliges la estrategia que mejor se adapta a cada momento.

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Flexibilidad total para optimizar la rentabilidad de cada pedido y construir una relación directa con tus clientes.