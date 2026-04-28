Los jóvenes podrán invertir en Bolsa a través de BBVA con una de las tarifas más competitivas del mercado

BBVA impulsa su propuesta para jóvenes con el lanzamiento de una nueva tarifa para invertir en acciones y ETF (Exchange Traded Fund o fondo cotizado) dentro del servicio BBVA Trader Bolsa, que sitúa su oferta de valor dentro de las más competitivas del mercado en España para los jóvenes. Desde el 13 de abril, la entidad facilita a los menores de 30 años operar por solo 0,99 euros por operación y sin comisión de custodia, dos de los elementos que impactan en la rentabilidad a largo plazo y que tradicionalmente han supuesto una barrera de entrada para los nuevos inversores jóvenes. Con este nuevo lanzamiento BBVA posiciona su catálogo de productos y servicios para este segmento de clientes como uno de los más completos del mercado.

Esta nueva tarifa para jóvenes permite invertir en acciones y ETF en mercados nacionales e internacionales con una estructura de costes sencilla, transparente y con acceso a información de mercado en tiempo real. Además, la contratación de este servicio y, en consecuencia la tarifa para jóvenes, se integra de forma directa en la apertura de la cuenta de valores, sin procesos adicionales y con una experiencia completamente digital.

La propuesta está diseñada para adaptarse a la forma en la que los jóvenes se aproximan hoy a la inversión, con importes reducidos, operativas frecuentes y una visión a largo plazo. En este contexto, esta tarifa para los jóvenes, de tan solo 0,99 euros por operación y la ausencia de comisión de custodia, les permite acceder a la inversión con un ahorro de costes y les facilita la construcción de carteras de valores diversificadas, mejorando la rentabilidad neta de las inversiones y posicionando a BBVA como una de las ofertas más competitivas del mercado.

Además de estas tarifas, los jóvenes tendrán acceso desde la ‘app’ o web a una plataforma con información, formación y soporte para que cuente con la ayuda que requieren los primeros pasos en la inversión, y de la mano de un servicio premiado recientemente por Estrategias de Inversión como el broker más seguro y con mejor atención al cliente y seleccionado por este portal financiero especializado en bolsa y mercados como uno de los tres mejores 'broker' globales en España.

“En un contexto en el que el interés por la inversión sigue creciendo entre los más jóvenes, el banco apuesta por hacerlo más accesible, acompañando al cliente desde el primer momento con herramientas que le permitan avanzar paso a paso y tomar decisiones con mayor confianza”, ha señalado el director de Banca Minorista de BBVA en España, Gonzalo Rodríguez. “Con el lanzamiento de esta nueva tarifa, BBVA se posiciona como uno de los bancos con mejor oferta para los jóvenes en España”.

Asimismo, BBVA incorpora herramientas que ayudan a generar hábitos de inversión de forma progresiva, integrando el acompañamiento y la educación financiera dentro de la propia experiencia digital, con el objetivo de que el cliente pueda avanzar con mayor autonomía y criterio en el tiempo.

Mejor oferta para el día a día y viajes al extranjero

La propuesta de valor se extiende también al día a día. Los clientes menores de 30 años cuentan con el ‘Pack Viajes’ superior sin coste, que les permite operar en el extranjero sin comisiones, sin límites de operaciones ni de importe, incluso en fines de semana, además de incluir tres retiradas gratuitas en cajeros.

Todo ello se integra en una cuenta totalmente gratuita y 100% digital, con tarjetas sin coste y la posibilidad de abrir segundas cuentas para gestionar sus finanzas de forma individual o compartida, adaptándose a las nuevas formas de organización financiera.

Promociones renovadas

Para nuevos clientes, BBVA complementa esta propuesta con una batería de promociones que refuerzan el atractivo de entrada. La entidad ofrece el Plan 1.200, que permite obtener hasta 1.200 euros el primer año mediante un sistema flexible que combina domiciliación de ingresos, recibos y uso de tarjeta, con un abono mensual en función del nivel de vinculación del cliente.

Además, el banco impulsa el Plan Invita a un Amigo, con el que tanto clientes actuales como nuevos clientes pueden beneficiarse de incentivos económicos. El cliente que recomienda puede obtener hasta 660 euros al año, mientras que el nuevo cliente puede recibir hasta 450 euros en función de su vinculación, incluyendo la domiciliación de ingresos o el mantenimiento de saldo y el uso de tarjeta.

Estas promociones son excluyentes entre sí, de manera que cada nuevo cliente puede elegir la opción que mejor se adapte a su situación, reforzando una propuesta que combina inversión, operativa diaria y beneficios económicos desde el primer momento.

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Además, los nuevos clientes podrán acceder de manera gratuita a la tarjeta débito Máxima, a la que no se aplicará comisiones y, además, seguirá contando con todas las ventajas que ya tenía la tarjeta como el 'cashback' del 10% en Netflix, Spotify, Disney Plus, PlayStation Plus, DAZN, Glovo Prime, Amazon Prime y HBO Max, con un máximo de 100 euros anuales.