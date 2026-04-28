IrisMap: espacios interiores comprensibles y accesibles a todo el mundo

Hacer que los espacios interiores sean comprensibles y accesibles para todas las personas. Bajo esa premisa nace IrisMap, la startup reconocida con el Emprendedor de Abril de 2025 por el Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia. La implementación de soluciones de guiado en interiores en espacios complejos, como pueden ser centros comerciales, hospitales, museos o edificios públicos, se vale de la tecnología para implementar el guiado sin necesidad de hardware adicional, lo que facilita su despliegue y escalabilidad.

«La idea de emprender en el sector de la accesibilidad surge hace tres años, desde una motivación vocacional y personal vinculada a la inclusión de las personas con discapacidad. Tras realizar un estudio de mercado, detectamos una clara falta de iniciativas desde el sector empresarial, especialmente a nivel local, sumado a un escaso conocimiento y sensibilización en torno a este sector. Como respuesta a esta necesidad nace Neón Accesibilidad, nuestro primer proyecto. A partir de esa experiencia profesional surge el desarrollo de nuevas iniciativas como IrisMap dentro del sector, que se vale del potencial de la inteligencia artificial para mejorar la vida de las personas, especialmente aquellas con discapacidad», afirman desde IrisMap.

Un proyecto que apuesta por la cercanía con el cliente, pues no se trata solo de implementar una solución tecnológica, sino de acompañar en todo el proceso, ayudar a entender su valor y sensibilizar sobre la importancia de invertir en accesibilidad.

A corto y medio plazo, los objetivos de IrisMap pasan por cerrar los primeros pilotos y consolidar un modelo replicable en distintos sectores. «El foco está en generar casos de éxito que permitan escalar la solución a nivel nacional y establecer alianzas estratégicas con entidades del sector de la accesibilidad», añaden.

Además, el proyecto busca seguir profundizando en el uso de la inteligencia artificial para mejorar la solución, incorporando funcionalidades como la detección de obstáculos en tiempo real y avanzando hacia un guiado cada vez más preciso y adaptado a las necesidades de cada usuario.

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«Recibimos este reconocimiento como un impulso muy importante en una fase inicial del proyecto. Supone una validación al trabajo realizado y a la apuesta por un modelo que combina impacto social e innovación tecnológica. También contribuye a dar visibilidad a la accesibilidad como un elemento estratégico dentro del desarrollo de espacios y servicios», expresan desde IrisMap.