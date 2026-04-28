InnoCleanSolar: mejorar la producción energética de placas solares a través de la limpieza

Innovación en energía solar, soluciones personalizadas, sostenibilidad y excelencia técnica describen el trabajo de InnoCleanSolar, startup reconocida con el Emprendedor de Enero de 2025 del Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia. Especializados en maximizar el rendimiento de instalaciones fotovoltaicas, se valen de productos específicos y servicios de limpieza avanzados con robots de última generación, diseñados para optimizar la eficiencia de los paneles solares y reducir significativamente la huella de carbono.

«Hay que cuidar mucho los paneles para alargar su vida útil y recuperar la producción que la suciedad produce. Que nuestro personal únicamente se dedique a la limpieza profesional de paneles solares, mientras otras empresas del sector habitualmente realizan más labores que esta, es un hecho diferencial que juega a nuestro favor. Además, prestamos mucha atención a la meticulosidad con la que se ejecutan todo y cada uno de nuestros trabajos, ya sea la presión regulada o el nylon de los cepillos testados, por ejemplo», explican desde InnoClean Solar.

«Nuestro compromiso es mejorar la producción energética de las placas solares, combinando tecnología robótica de vanguardia con técnicas de limpieza especializadas. Así, no solo aumentamos la eficiencia del sistema solar, sino que también contribuimos a un futuro energético más sostenible. Estudios demuestran que los paneles solares sucios pueden producir hasta un 40% menos de energía. Con nuestro servicio profesional, aseguramos que las placas capturen la mayor cantidad de luz solar posible, maximizando tu inversión en energía renovable», añaden.

Tecnología puntera

Cada modelo está diseñado para satisfacer necesidades específicas, desde instalaciones domésticas hasta grandes plantas solares. Unos robots de limpieza que pueden aumentar la producción de energía hasta un 30% manteniendo tus placas solares libres de suciedad y residuos.

Consultoría energética

A través de su servicio de consultoría, InnoCleanSolar también proporciona soluciones personalizadas para optimizar el consumo energético, incluyendo asesoramiento en energía solar y estrategias de ahorro energético. Su enfoque integral garantiza un aprovechamiento al máximo los beneficios de esta tecnología renovable, con servicios adaptados al clima y condiciones específicas de Murcia.

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Las centrales solares, como cualquier sistema complejo, requieren un mantenimiento preventivo y periódico para garantizar su correcto funcionamiento y maximizar su rentabilidad. En este sentido, los estudios termográficos se han convertido en una herramienta fundamental para la detección de fallos y anomalías en las placas solares, paneles y otros componentes de la instalación.