Govoy: gemelos digitales para el futuro de la distribución urbana y el reparto

La constatación de que muchas empresas logísticas seguían gestionando sus rutas con procesos muy manuales, poco flexibles y con un gran margen de mejora llevó a Govoy, scaleup ganadora del Emprendedor de Junio de 2025 por el Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia, a desarrollar una plataforma de inteligencia para la última milla que integra inteligencia artificial, optimización avanzada y modelos de machine learning para resolver principalmente problemas complejos de distribución urbana y reparto.

Un modelo de negocio que ofrece una solución tecnológica escalable que permite a las empresas reducir costes, mejorar niveles de servicio y aumentar la eficiencia en la planificación y ejecución de rutas. «Trabajamos principalmente con compañías que gestionan operaciones de distribución complejas y necesitan optimizar recursos, tiempos, ocupación de vehículos y cumplimiento de servicio mediante decisiones basadas en datos», afirman desde Govoy.

Hablamos de un sector con márgenes muy ajustados, donde cualquier ineficiencia impacta directamente en la rentabilidad y donde la necesidad de optimizar costes es constante. Así detectó Govoy una necesidad real en el mercado: disponer de una herramienta capaz de combinar conocimiento operativo, optimización matemática e inteligencia de datos para resolver problemas concretos del día a día y permitir tomar decisiones ‘data driven’.

«No nos limitamos a ofrecer un optimizador estándar, sino una plataforma diseñada para adaptarse a la realidad operativa de cada cliente. Una de nuestras grandes ventajas es que desarrollamos un digital twin de la operación logística de nuestros clientes, lo que les permite simular, predecir y optimizar escenarios futuros antes de tomar decisiones. Esto aporta una visión estratégica, táctica y operativa, ayudando a anticipar impactos, evaluar alternativas y reducir riesgos antes de implementar cambios reales. Otro elemento diferencial es nuestra capacidad para abordar casos complejos de última milla y distribución, donde la variabilidad operativa, las restricciones de servicio y la presión por mejorar la eficiencia hacen especialmente valiosa una solución flexible», explican.

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A corto plazo, Govoy pretende seguir consolidando y ampliando las capacidades de inteligencia artificial y agentes avanzados, profundizando en la automatización de la toma de decisiones y elevando aún más el nivel de optimización y control operativo que ofrecen a sus clientes.