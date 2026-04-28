Genloc: tecnología que une análisis geoespacial e inteligencia artificial

La empresa murciana Genloc se abre paso en el ámbito de la analítica territorial con una propuesta basada en inteligencia artificial y datos geoespaciales. Su plataforma, llamada igual que la empresa, permite a las empresas tomar decisiones estratégicas sobre expansión y operaciones. El reconocimiento como Emprendedor del Mes en diciembre de 2025, otorgado por el INFO, refuerza su posicionamiento en el ecosistema innovador regional.

La plataforma articula su modelo de negocio en torno a una plataforma de Location Intelligence diseñada para transformar la forma en que las empresas utilizan la información territorial. La herramienta integra análisis geoespacial con inteligencia artificial para facilitar a equipos comerciales, logísticos y operativos la toma de decisiones basadas en datos. Desde elegir ubicaciones para nuevas aperturas hasta optimizar operaciones sobre el terreno, la propuesta busca reducir la dependencia de procesos manuales y acelerar la obtención de conclusiones.

El origen de la compañía se encuentra en la experiencia acumulada durante más de seis años en proyectos de sistemas de información geográfica (GIS) y aplicaciones de inteligencia artificial. En ese recorrido, su fundador, José Manuel Izquierdo, detectó un patrón recurrente: decisiones críticas de localización se tomaban con información incompleta y procesos que podían prolongarse durante semanas. Según explica, la tecnología necesaria para resolver este problema ya existía, pero permanecía fuera del alcance de muchas empresas. La irrupción de los modelos de lenguaje actuó como catalizador, al permitir una interfaz más accesible que facilitara el uso de herramientas complejas, lo que dio forma definitiva a Genloc como producto.

El valor diferencial de la empresa reside en su enfoque inverso respecto a las soluciones tradicionales del sector. Mientras que otras plataformas se limitan a ofrecer visualización de datos y dependen del análisis humano, Genloc traslada ese peso a la inteligencia artificial. De este modo, la propia plataforma ejecuta el análisis, genera informes y extrae interpretaciones, permitiendo al usuario acceder a una visión completa sin necesidad de intermediación intensiva de analistas. La compañía sostiene que este cambio reduce cuellos de botella y democratiza el acceso a la analítica avanzada.

El reconocimiento del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) como Emprendedor del Mes ha sido recibido con una mezcla de «responsabilidad y orgullo», según destaca Izquierdo. «Somos una empresa completamente bootstrapped, sin financiación externa, construida desde Murcia. Este tipo de reconocimiento valida que se puede hacer tecnología avanzada desde aquí, compitiendo con empresas que han levantado decenas de millones de euros. Para nosotros el INFO está siendo un aliado importante y que apuesten por reconocer proyectos tecnológicos de este perfil creo que dice mucho del ecosistema emprendedor que se está construyendo en la Región», subraya el fundador de Genloc.

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En cuanto a su hoja de ruta, Genloc se plantea como objetivo consolidarse a corto y medio plazo como la plataforma de referencia en Location Intelligence en el mercado ibérico. La estrategia pasa por ampliar las aplicaciones de su tecnología más allá del comercio minorista, abarcando ámbitos como la logística, la sectorización de zonas de reparto o la gestión de operaciones de campo. Desde la compañía insisten en que la localización es un factor transversal en cualquier actividad empresarial vinculada al espacio físico, lo que abre la puerta al desarrollo de nuevas verticales sobre una misma base tecnológica.