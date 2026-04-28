La capacidad de aportar soluciones a problemas reales del día a día, escalar modelos de negocio y abrir nuevos mercados forma parte del ADN del emprendedor, una figura más que necesaria en los tiempos que corren y que, un año más, vuelve a ser reconocida como merece por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, a través del Instituto de Fomento (INFO), con los Premios Emprendedor del Mes.

Estos galardones, que se enmarcan en la estrategia de emprendimiento C(i*EMP), dirigida principalmente a apoyar el talento regional y a ayudar a los emprendedores a dar el salto al ámbito comercial, destacan la creatividad y originalidad de proyectos que a base de talento y esfuerzo dibujan un panorama empresarial de la Región de Murcia más que ilusionante.

Hay que poner en valor el papel de aquellos que lideran con visión y valentía la revolución tecnológica Joaquín Gómez — Director del INFO

Dos veces al año, el Instituto de Fomento premia a aquellas empresas de nueva creación con el Premio Emprendedor del Mes para destacar sus valores de liderazgo, creatividad e innovación, así como la originalidad del negocio. Financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y abierto mensualmente para todas aquellas personas que hayan constituido una empresa en la Región de Murcia en los últimos tres años, estos reconocimientos se acompañan de servicios de asesoramiento personalizado por parte del propio INFO para asegurar la consolidación de su negocio, así como ayuda en la búsqueda de financiación.

El director del INFO, Joaquín Gómez, quien entregó los reconocimientos a las empresas, subrayó que «el emprendimiento que abraza la tecnología de vanguardia, no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también inspira una cultura de progreso, creatividad y transformación social». Por ello, continuó Gómez, «es preciso poner en valor el papel de los emprendedores que lideran con visión y valentía la revolución tecnológica».

En 2025, los modelos de negocio con base tecnológica (desde la robótica de última generación; la realidad aumentada; visión artificial o gemelos digitales, la inteligencia artificial aplicada al contenido audiovisual y al comercio ‘online’, hasta herramientas para medir emisiones, cumplir normativa ambiental o decidir con precisión dónde invertir y crecer) concentraron la mirada del Instituto de Fomento para elegir a sus ‘Emprendedores del Mes’.

El talento emprendedor no es una promesa, sino una realidad que ya está transformando sectores enteros Joaquín Gómez — Director del INFO

Entre estas empresas se encuentran InnoCleanSolar, especializada en la limpieza de paneles solares mediante robots avanzados, orientada a maximizar el rendimiento de instalaciones fotovoltaicas, reducir costes energéticos y prolongar la vida útil de estos equipos; OnePlan, que ofrece una plataforma de planificación financiera basada en la IA; AgriSens Technologies, que desarrolla trampas inteligentes que monitorizan plagas en cultivos y generan alertas tempranas; IrisMap, una aplicación móvil de guiado en interiores que mejora la movilidad de personas con discapacidad mediante visión artificial y realidad aumentada; Lymon App, una herramienta digital para hostelería que combina gestión de pedidos con análisis de datos; Govoy, un software basado en inteligencia artificial que optimiza la planificación de rutas de reparto; Wesog Systems, que desarrolla soluciones de inteligencia artificial para la búsqueda y clasificación de imágenes; Selspy Agency, que predice productos con potencial de venta online y permite crear tiendas rápidamente; SoyFlorista, que apuesta por un modelo directo al consumidor y una filosofía ‘hazlo tú mismo’; Zeolos Engineering, una solución digital para medir y gestionar emisiones de CO2 a lo largo de toda la cadena de valor; Digital Green Solutions, para la gestión integral de residuos que digitaliza procesos documentales; y Strategia Geo Analytics, que proporciona datos y métricas para optimizar decisiones de localización empresarial.

«El talento emprendedor en la Región no es una promesa, sino una realidad que ya está transformando sectores enteros. Estos premios son un escaparate de lo que ocurre cuando una buena idea se mezcla con ambición, método y apoyo público», concluyó Joaquín Gómez.