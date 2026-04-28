Digital Green Solutions: una startup que revoluciona la gestión sostenible de residuos

La startup murciana Digital Green Solutions se abre paso en el ámbito tecnológico aplicado a la sostenibilidad con una propuesta centrada en la digitalización del sector de los residuos. Su enfoque innovador le ha valido el reconocimiento como Emprendedor de Noviembre de 2025 por el Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia. La compañía trabaja en optimizar procesos y garantizar el cumplimiento normativo en un entorno cada vez más exigente.

Digital Green Solutions articula su modelo de negocio en torno a una plataforma tecnológica ofrecida bajo suscripción anual, adaptable a las necesidades de cada cliente. A través de esta solución, la empresa facilita la digitalización de procesos en compañías, gestores de residuos y administraciones públicas, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, reducir costes y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Además, complementa su oferta mediante la implantación de sistemas ERP específicos para la industria del reciclaje en colaboración con su socio estratégico CKdev France.

El origen de la compañía responde a la identificación de una brecha significativa en el sector medioambiental. Según explica una de sus fundadoras, Patricia Puerta, el equipo contaba con más de 15 años de experiencia previa que les permitió constatar que muchos procesos seguían siendo manuales y poco conectados. A este diagnóstico se sumó la creciente presión regulatoria en España y Europa, con marcos como la Ley 7/2022, que exige mayores niveles de control y trazabilidad. En este contexto, la empresa vio la oportunidad de aportar soluciones tecnológicas a un ámbito clave para la transición hacia modelos más sostenibles.

Uno de los principales elementos diferenciadores de Digital Green Solutions es su capacidad para generar interconectividad a lo largo de toda la cadena de valor del residuo. La plataforma conecta a todos los actores implicados, desde el productor hasta el tratamiento final, y centraliza la información en tiempo real. Este enfoque permite, según trasladan desde la compañía, mejorar la trazabilidad de las operaciones, reducir ineficiencias y facilitar la toma de decisiones mediante cuadros de mando e informes avanzados que miden el impacto ambiental y operativo.

El reconocimiento como Emprendedor del Mes por parte del INFO adquiere una relevancia especial para la empresa, no solo por el prestigio del galardón, sino por el papel que esta institución ha desempeñado desde las primeras fases del proyecto, según destacan desde Digital Green Solutions. «Este reconocimiento pone en valor el trabajo del equipo, la apuesta por la innovación y el potencial de crear desde la Región de Murcia soluciones tecnológicas alineadas con los grandes retos de futuro», destacan desde la compañía.

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De cara al futuro, Digital Green Solutions se ha marcado una hoja de ruta centrada en la consolidación de su presencia en el mercado nacional y su expansión en Europa e internacionalmente. Entre sus prioridades figura la inversión en automatización, inteligencia artificial y analítica avanzada, con el objetivo de anticiparse a las nuevas demandas del sector. Asimismo, la empresa aspira a contribuir de forma activa al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudando a organizaciones públicas y privadas a avanzar hacia una gestión más eficiente, transparente y circular de los residuos.