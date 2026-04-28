Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muertes laboralesElecciones UMUMoncho MolsalveReyerta en CiezaTraslados enfermerasAmpliación tranvía
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Los accidentes de Adamuz y Gelida serán considerados incidentes de trabajo para mejorar las prestaciones de los afectados

Hacienda apunta que, al percibir el 100% de la base reguladora, una persona con una base de 2.100 euros mensuales pasará de cobrar 1.333 euros a 2.100 euros

Archivo - Imagen de un tren AVE de Renfe a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Archivo - Imagen de un tren AVE de Renfe a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). / Pedro Funes - Europa Press - Archivo

EFE

Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la asimilación de los procesos de incapacidad temporal derivados de los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y Gelida (Barcelona), dos día después, a accidentes de trabajo, lo que incrementará las prestaciones de los afectados.

El Ministerio de Hacienda ha explicado en un comunicado que este cambio normativo permitirá que tanto quienes trabajaban por cuenta propia como por cuenta ajena "disfruten de mayores ventajas en la prestación económica correspondiente de la Seguridad Social".

A modo de ejemplo, Hacienda apunta que, al percibir el 100% de la base reguladora, una persona con una base de 2.100 euros mensuales pasará de cobrar 1.333 euros a 2.100 euros.

También se beneficiarán de esta medida los perceptores de pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia o incapacidad permanente parcial y los perceptores de pensiones de viudedad y orfandad.

Noticias relacionadas

Esta medida se incluye en un real decreto ley que exime de IRPF las indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica y para los afectados por los incendios y que establece ayudas para la dana de octubre de 2024.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en San Javier
  2. Muere un joven al tirarse de cabeza al mar en una zona del puerto de Mazarrón donde está prohibido bañarse
  3. Irrumpe en un narcopiso de Molina de Segura y apuñala a tres hombres que estaban hablando con su mujer
  4. Habla la víctima del secuestro en la caravana en Murcia: 'Intenté escapar saltando la verja, pero él me agarró del pelo y me arrastró de nuevo dentro
  5. Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
  6. Los grandes fondos de inversión se 'comen' las especias murcianas
  7. El Real Madrid-UCAM Murcia CB cambia de horario: cuándo se juega y dónde verlo
  8. La princesa Leonor realiza su segundo vuelo en solitario en San Javier

Los accidentes de Adamuz y Gelida serán considerados incidentes de trabajo para mejorar las prestaciones de los afectados

Los accidentes de Adamuz y Gelida serán considerados incidentes de trabajo para mejorar las prestaciones de los afectados

Ignacio Beamud, Presidente y CEO Mazda España: “Echo de menos el achatarramiento en el nuevo Plan Auto+”

Ignacio Beamud, Presidente y CEO Mazda España: “Echo de menos el achatarramiento en el nuevo Plan Auto+”

¡Promoción por el Día de la Madre! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

¡Promoción por el Día de la Madre! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

El III Concurso Regional de Arroz y Habichuelas une tradición y solidaridad en Murcia

El III Concurso Regional de Arroz y Habichuelas une tradición y solidaridad en Murcia

Masters 1000 de Madrid: Vit Kopriva - Rafa Jódar, en directo

Masters 1000 de Madrid: Vit Kopriva - Rafa Jódar, en directo

Crece el mercado de pescados y mariscos y MercaMurcia supera los 175 millones de kilos comercializados

Crece el mercado de pescados y mariscos y MercaMurcia supera los 175 millones de kilos comercializados

El puente de mayo mira al cielo en la Región Murcia: la lluvia marcará un fin de semana lleno de fiestas y festivales

El puente de mayo mira al cielo en la Región Murcia: la lluvia marcará un fin de semana lleno de fiestas y festivales
Tracking Pixel Contents