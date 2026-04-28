AgriSens Technologies: trampas inteligentes para combatir las plagas en cultivos

Adaptarse continuamente a las necesidades reales del campo se ha convertido en una obligación para un sector que se ha consolidado como uno de los principales pilares del tejido socioeconómico. Por ello, escuchar al cliente y desarrollar soluciones agrarias en base a sus peticiones se presenta como el camino a seguir para todas aquellas empresas que ven en el desarrollo tecnológico de soluciones agrarias un futuro que ya está aquí.

Así lo entendieron desde AgriSens Technologies, la startup reconocida con el Emprendedor de Marzo de 2025 por el Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia. A través de una cuota mensual por dispositivo instalado, adaptan el número y tipo de trampas inteligentes en función de las plagas o enfermedades que el cliente necesita monitorizar, así como de la superficie de cultivo.

Aunque también ofrecen la opción de compra, en la mayoría de casos los clientes prefieren un servicio integral, donde se encargan tanto de la instalación como del mantenimiento de los equipos. Esto les permite centrarse en la toma de decisiones sin preocuparse por la gestión del sistema, además de reducir desplazamientos y disponer de información actualizada en tiempo real.

Además, están trabajando en abrir nuevos canales de comercialización a través de acuerdos con empresas distribuidoras del sector, con el objetivo de ampliar el alcance de su tecnología y facilitar su adopción por parte de más clientes.

«Al ver el peso que tiene la agricultura en la Región de Murcia, detecté que todavía hay mucho margen de mejora en cuanto a digitalización y optimización de procesos. Es cierto que la implantación de tecnología en el campo es más compleja que en la industria, donde las condiciones suelen estar controladas, mientras que en el campo influyen factores como la meteorología, que no podemos controlar y que afectan directamente al desarrollo de plagas y enfermedades. Esto hace que llevar tecnología al agro sea un reto mucho mayor, pero el esfuerzo merece la pena por ayudar al sector a ganar eficiencia y competitividad», afirman desde la empresa.

Un claro ejemplo de esta adaptación a las necesidades del campo es la lucha contra el pulgón, una plaga que está generando muchos problemas, principalmente, en cultivos de lechuga en la Región de Murcia, y para la que cada vez hay menos herramientas de control. AgriSens Technologies aporta una solución que permite anticiparse y detectar su aparición a tiempo, ayudando a tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas.

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Actualmente, la startup se encuentra en una fase de consolidación, centrada en demostrar el valor de la solución en campo. «Nuestro objetivo a corto plazo es seguir incorporando nuevos clientes, escalar el modelo comercial y posicionarnos como una referencia en monitorización automática de plagas, contribuyendo a una agricultura más eficiente, sostenible y basada en datos», concluyen desde AgriSens Technologies, orgullosos de «que se reconozca el trabajo de los emprendedores, y agradecidos por el apoyo a proyectos como el nuestro, especialmente en un sector tan importante como el agrícola en la Región de Murcia».