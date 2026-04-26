Renovación íntegra de marquesinas de autobús en Cartagena

La Junta de Gobierno de Cartagena ha adjudicado a la empresa JS Mobiliario Urbano y Rótulos la concesión demanial para la instalación, conservación, mantenimiento y reposición de marquesinas de autobús y otro mobiliario urbano de propiedad municipal, por un periodo de 15 años improrrogables.

La empresa ha resultado adjudicataria por ofrecer la reposición de las actuales marquesinas con una inversión de más de dos millones de euros y el pago de un canon anual más elevado (9.000 euros, frente a los 4.500 euros de licitación) y por mejorar las condiciones técnicas: incorporará 5 MUPIS digitales adicionales, 20 marquesinas más de las exigidas, reducirá el plazo de instalación en seis meses y utilizará vehículos de bajas emisiones. La concesión no supone gasto para el Ayuntamiento, sino un ingreso, y exige una garantía definitiva de 56.932,11 euros.

La concesión permitirá renovar íntegramente las marquesinas y MUPIS existentes en los primeros 30 meses, mejorando la imagen del mobiliario urbano y la calidad del servicio a los ciudadanos.

Otras actuaciones

La Junta de Gobierno Local, reunida bajo la presidencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, también ha dado su visto bueno al acondicionamiento del Puente de La Isleta, en La Manga del Mar Menor. El acuerdo supone un paso definitivo para la rehabilitación de esta infraestructura, actualmente en estado de deterioro y que constituye el único acceso rodado al Club Náutico de La Isleta.

Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 24 meses, consistirán en la demolición del actual tablero y la construcción de una nueva estructura de hormigón con una longitud de 11,60 metros y una anchura de 7,50 metros, que mejorará la seguridad de vehículos y peatones.

Otro de los acuerdos destacados ha sido la aprobación del proyecto de obras para el suministro de agua potable a la población de Río Seco, que actualmente se abastece desde el vecino municipio de Fuente Álamo a pesar de estar integrada en el término municipal de Cartagena.

Por otro, ha convocado la adjudicación de los 30 puestos del mercadillo de artesanía de Plaza Bohemia (La Manga) para los veranos de 2026 y 2027, en régimen de concurrencia competitiva y con un baremo que prima la experiencia y la calidad del producto.

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En el ámbito cultural, la Junta de Gobierno de Cartagena ha aprobado dos convenios de colaboración para la XXXI edición del Festival Internacional La Mar de Músicas, que se celebrará del 17 al 25 de julio con Ecuador como país invitado.