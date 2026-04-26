La historia detrás de los jóvenes que sí han podido comprar una vivienda

Comprar una vivienda antes de los 35 años se ha convertido en una carrera de obstáculos en la que no basta con tener trabajo ni con ahorrar durante años. Los precios elevados, la dificultad para reunir la entrada, las exigencias de los bancos, la competencia entre compradores y el encarecimiento del alquiler han estrechado cada vez más el margen de quienes intentan emanciparse en propiedad. Aun así, hay jóvenes que lo han conseguido. Sus historias muestran que detrás de cada firma hay meses —o años— de búsqueda, renuncias sobre la zona o el tipo de vivienda, hipotecas largas y cálculos ajustados al céntimo. También evidencian un elemento que se repite con frecuencia: el apoyo familiar, ya sea en forma de aval, préstamo, ahorros guardados durante años o ayuda directa para cubrir una parte de la entrada. EL PERIÓDICO ha hablado con varios jóvenes propietarios para conocer cómo lograron comprar su casa y qué frenos tuvieron que superar en el camino.

Carlos Gamero (Madrid, 26 años)

Mi búsqueda de piso empezó hace un poco más de un año. Tras escribir a varias inmobiliarias y particulares, visité unos 10 pisos y pedían demasiado dinero para lo que valía. En una de esas ocasiones, el vendedor de la inmobiliaria me presentó un inmueble que necesitaba una reforma integral. Me convenció tanto a mí como a mis padres. Busqué hipoteca y, tras consultar a varios bancos, debido a que mi situación financiera estaba muy al límite, ninguno me la concedía, a excepción de uno. Firmé a 40 años a un tipo fijo durante tres años del 1,85% y el resto variable a ese porcentaje más Euríbor. El porcentaje que dedico a la casa, contando el seguro de hogar y de vida, es el 33% de mis ingresos. El precio de la casa fueron 275.000 euros sin contar impuestos, puse 27.500 euros de entrada, pero como me tasaron el piso por debajo de lo previsto, tuve que abonar una cantidad extra que me la dejaron mis padres, unos 25.000 euros.

Pau Giménez (Algemesi, 30 años)

Compré un piso en Valencia hace tres años de 50 metros cuadrados divididos en una terraza, dos habitaciones, un baño, salón y cocina por 120.000 euros, casi mi límite. Llegar ahí no fue un proceso fácil, más bien frustrante, porque en algunos pisos se me adelantaban y uno que reservé se terminaron echaron atrás los vendedores. De aquella llevaba tres años trabajando, un tiempo en el que había conseguido tener algo ahorrado, porque no soy derrochador, y, aunque compartía vivienda, podía ahorrar unos 300 euros al mes. Ese colchón, sin embargo, no era suficiente para embarcarme en la compra si antes mis padres no hubieran ido guardando mis becas y vendido un terreno que tenían y del que me dieron una parte del dinero. Con esos fondos me llegó para dar la entrada del piso y algo más, aunque tuve que recurrir también a una hipoteca a 30 años. Parte de la misma la pago alquilando una habitación a un amigo por alrededor de 250 euros, un precio considerablemente por debajo de lo que se paga en València, que me permite pagar parte de la cuota, pero sin abusar.

Berta Casals (Premià de Mar, 25 años)

Compré una vivienda sola y sin ninguna ayuda pública en Horta-Guinardó, en Barcelona, donde ahora vivo con mi pareja. Tardo casi una hora en metro para llegar a mi trabajo, pero me siento afortunada. Desde los 16 años ha ido guardando cada euro posible. Empecé a ahorrar con mi primer sueldo. Han sido muchos años, pero mereció la pena, aunque necesité el aval de mi familia para conseguir la hipoteca. Visité siete bancos distintos y elaboré una tabla comparativa con las condiciones, bonificaciones y penalizaciones de cada uno. Quería estabilidad. Ahora tengo una hipoteca mixta con un tope en el Euríbor, y eso me da tranquilidad si algún año se dispara. Mi primera opción fue comprar en el barrio de Sant Andreu, pero los altos precios me obligaron a buscar alternativas. Era imposible con lo que pedían allí. He logrado estabilidad, por fin puedo vivir tranquila y seguir ahorrando, aunque echo de menos a familia en Mataró. A otros jóvenes que buscan independizarse les aconsejo que ahorren mucho y, si pueden, eviten los alquileres: las condiciones que ponen son inalcanzables y terminas dejándote todo tu dinero en una vivienda que no será tuya.

Álvaro Rodríguez (Jerez de la Fontera, 31 años)

Soy un privilegiado. Me compré una casa en Jerez de la Frontera, mi ciudad natal, tras años de ahorro. No todo el mundo puede guardar tanto. He tenido suerte que me han ido bien las cosas en mi negocio, no he tenido cargas y ajusté muchos gastos. Llevo literalmente ahorrando toda la vida para esto. El pasado mes de junio me dieron la llave de mi vivienda. En el mercado actual solo pueden comprar gente cuya familia tenga dinero, que le haya ido bien en un negocio o parejas y funcionarios. No puede ser que la única solución sea trabajar para lo público. Yo tuve suerte porque la inmobiliaria solo me pidió una comisión del 2%, pero conozco casos en los que han pedido un 4%.

Jenny Rentería Ramo (33 años)

Llevo tres años viviendo con mi pareja y mi hijo en nuestro propio apartamento, en Cerdanyola del Vallès. Somos originarios de Ecuador y llevamos más de una década trabajando en España: yo en una panadería y mi pareja como calderero. Cuando compramos, no teníamos grandes ahorros; lo que reunimos fue fruto de cinco años de esfuerzo y de la ayuda económica de mi suegra, sin la que no habríamos podido afrontar la entrada. Conseguimos una hipoteca variable con un descuento del 5% por ser menores de 33 años, aunque el euríbor nos preocupa y, cuando podamos, queremos cambiarla a tipo fijo. Sant Cugat era nuestra primera opción, pero se salía de nuestro presupuesto; aun así, estamos contentos porque tengo el trabajo a solo 15 minutos en transporte público. Lo que más valoramos es la intimidad, la privacidad y poder reformar la casa a nuestro gusto, algo que no teníamos cuando vivíamos de alquiler. A otros jóvenes les diría que, si tienen la oportunidad de comprar, la aprovechen, y que miren las ayudas de la Generalitat.

Iván Prieto Pardo (31 años)

No pienso demasiado a largo plazo, soy más de vivir el momento, pero desde los 23 años he ahorrado gran parte de mi sueldo y a los 27 pude pagar yo solo la entrada de un piso en Viladecans. Quería emanciparme en una zona que sintiera como mía, cerca del Baix Llobregat, donde he vivido siempre. Barcelona la descarté por los precios y el Maresme no me acabó de convencer, hasta que encontré una vivienda de obra nueva que encajaba con lo que buscaba. La compré a finales de 2021, aunque no pude entrar hasta finales de 2024, y durante ese tiempo fui pagando la entrada poco a poco. No necesité ayuda económica directa, pero conseguir la hipoteca no fue fácil: comprar solo complica las cosas y no ser funcionario genera más recelo en los bancos. Finalmente, firmé una hipoteca fija a 30 años. Lo peor es la distancia al trabajo y, a veces, la soledad, pero no me planteo mudarme: tener mi propio espacio me da independencia y opciones de futuro.

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Carlos Pastor (Valencia, 30 años)

Yo quería comprar solo en València, pero vi que era inviable: tenía una nómina baja, pocos ahorros y los pisos volaban antes casi de poder llamar. Después de cansarme de mirar en plataformas, mi pareja me propuso irnos al pueblo, porque no perdíamos nada, y acabamos en Hellín, Albacete. Dejé mi trabajo en un gimnasio y empezamos a buscar casas en el casco antiguo de Hellín (Albacete), muchas de ellas descartadas por otros compradores porque necesitaban obra. Al final encontramos una de 300 metros cuadrados que, entre la compra y la reforma, nos costará unos 110.000 euros, una cifra imposible de comparar con València. Aun así, no habría podido asumirlo sin la ayuda de mi padre, que nos dio un dinero a mi hermana y a mí para buscarnos la vida. Gracias a eso hemos cubierto dos tercios del coste y nos queda una hipoteca de 36.000 euros a 15 años.