Cartagena y Murcia acogerán las XV Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Directivos de la Salud en 2028

La Región de Murcia será sede en 2028 de la XV Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), uno de los principales encuentros nacionales dedicados al liderazgo, la innovación y la gestión sanitaria.

El evento reunirá a más de 2.500 profesionales, directivos y expertos del ámbito de la salud procedentes de toda España y consolidará a la Región como un espacio estratégico para el debate y el avance de los modelos de gestión sanitaria a la vez que impulsará los nuevos modelos de turismo de congresos.

Se trata de la primera vez que un acontecimiento de este tipo se celebra bajo un enfoque de carácter regional y se convierte en un hito de la coordinación y trabajo conjunto de la ciudad de Cartagena y Murcia

La candidatura, impulsada por el Dr. José Sedes, presidente de la Agrupación Territorial Sedisa Región de Murcia, y conducida desde el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena, ha sido seleccionada por la organización nacional, gracias a una propuesta innovadora basada en la cooperación institucional, la excelencia organizativa y la capacidad de generar sinergias entre Cartagena y Murcia, que impulsa un modelo de colaboración entre ambas ciudades para la captación de grandes eventos profesionales.

La designación de la Región de Murcia como sede de esta cita nacional supone un importante reconocimiento al compromiso de sus instituciones y entidades colaboradoras, con el fortalecimiento del sistema sanitario, la profesionalización de la gestión de la salud y la promoción de espacios de intercambio de conocimiento entre profesionales del sector y un importante avance en el posicionamiento de la Región de Murcia como destino de congresos de alto nivel, gracias a una propuesta conjunta que ha integrado capacidades, infraestructuras y talento.

La articulación de esta propuesta se ha llevado a cabo desde Cartagena, a través del equipo del Auditorio El Batel, que ha promovido la coordinación institucional y técnica de una candidatura, y que ha contando con el apoyo y colaboración de la Oficina de Congresos de Murcia y Cartagena, así como con la del Auditorio Víctor Villegas, para construir una propuesta concebida desde el inicio con vocación integradora y proyección regional y de continuidad.

El presidente en la Región de Murcia de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, José Sedes, ha destacado que «hemos apostado y trabajado muy duro por la elección de la Región de Murcia para acoger estas jornadas nacionales, lo que representa un reconocimiento al trabajo colaborativo desarrollado entre instituciones y profesionales, la proyección de una visión compartida, así como a la apuesta por una gestión sanitaria innovadora, eficiente y centrada en la mejora continua de los servicios de salud».

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La celebración de estas XV Jornadas Nacionales permitirá abordar los principales retos presentes y futuros de la gestión sanitaria, fomentando el intercambio de experiencias, la innovación organizativa y la reflexión estratégica sobre la sostenibilidad y la transformación del sistema de salud.