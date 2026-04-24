Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos AlcarazCrimen Puerto LumbrerasFangos Mar MenorConstrucción La MangaIñaki Uoho AntónAniversario UCAM CB
instagramlinkedin

Se baraja Galicia

MG elige a España para su nueva fábrica de coches eléctricos y rompe con la apuesta por Hungría

La decisión del fabricante chino busca sortear los aranceles del 45% de Bruselas y afianza el papel de España en el sector

Vehículos de la marca MG listos para su exportación.

Vehículos de la marca MG listos para su exportación. / XINHUA SILK ROAD/PR NEWSWIRE / Europa Press

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

SAIC, matriz de la marca de vehículos china, MG, ha elegido España para su próxima fábrica de vehículos eléctricos, según han informado a Bloomberg fuentes conocedoras del asunto. El fabricante chino rompe con la tendencia de optar por un centro automovilístico europeo ubicado en Hungría, considerado un eje logístico para el motor europeo. Budapest era la segunda opción, dado que en las últimas décadas se ha posicionado como centro de inversión en vehículos eléctricos y baterías, y ha atraído importantes inversiones de fabricantes de automóviles chinos.

Esta decisión consolida el creciente papel de España en el mercado de los vehículos eléctricos en los últimos años, tras la apuesta de Stellantis por trasladar un centro de producción a Zaragoza.

Esta medida estratégica ayudaría al fabricante chino a sortear los aranceles impuestos a China por la Unión Europea. Bruselas ha impuesto aranceles elevados a los vehículos eléctricos chinos ante su creciente popularidad, y SAIC se enfrenta a unos de los tipos más altos, con un gravamen del 45%. Esto significa que muchas empresas chinas están tratando de desviar sus rutas a través de Europa para evitar esas elevadas sanciones y proteger sus márgenes.

Los detalles fundamentales del acuerdo, como la ubicación exacta, la capacidad de producción y el volumen de inversión, aún no se han concretado. Si bien MG sería el primer gran fabricante chino en establecerse en España, otros fabricantes han mostrado interés, entre ellas, BYD o Chery

Noticias relacionadas y más

Chery pretende establecer su producción en Barcelona, con el objetivo de aumentar la producción en 150.000 vehículos al año, según reveló el fabricante de automóviles el pasado mes de febrero. MG es una de las marcas de automóviles de más rápido crecimiento en España, y sus últimos modelos encabezan sistemáticamente las cifras de ventas publicadas por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) y la Federación de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Arco Noroeste cumple un mes: más fluidez en el Nudo de Espinardo, 'menos estrés' y ahorro de tiempos para conductores y transportistas
  2. Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a 30 minutos de la capital, con una fiesta única en la Región
  3. Investigan la muerte de una mujer tras hallarse su cadáver en un huerto de Pliego
  4. El Gobierno regional invertirá un millón de euros en comprar suelo para proteger el Mar Menor
  5. Las sospechas de juego sucio no cesan: Alicia Rubio interpone una demanda por difamación contra una persona 'del entorno del equipo de Baixauli
  6. El Consejo de Ministros inicia los trámites para expropiar casi 3.000 metros del camping de El Portús en Cartagena
  7. Planes del fin de semana en la Región: de los pianos al aire libre de Murcia al medievo de Cieza
  8. Nunca antes visto en Murcia: abre una nueva heladería que une café de especialidad, dulces premium y 'gelato' artesanal

El Tío de la Pita desafía a la lluvia en Caravaca

El Tío de la Pita desafía a la lluvia en Caravaca

Así es ‘Instrucciones’: el nuevo tema de Arde Bogotá se descubre antes en una libreta que en Spotify

Así es ‘Instrucciones’: el nuevo tema de Arde Bogotá se descubre antes en una libreta que en Spotify

Real Betis - Real Madrid, en directo

Real Betis - Real Madrid, en directo

El campo murciano se reúne en un momento decisivo: Fecoam mide fuerzas en su gran cita anual

El campo murciano se reúne en un momento decisivo: Fecoam mide fuerzas en su gran cita anual

La Fiscalía solicita 43 años de prisión para el acusado de matar a dos guardias civiles con una narcolancha

La Fiscalía solicita 43 años de prisión para el acusado de matar a dos guardias civiles con una narcolancha

El campo gana tiempo: El Gobierno regional amplía a mayo el plazo para la solicitud de ayudas a jóvenes agricultores y ganaderos

El campo gana tiempo: El Gobierno regional amplía a mayo el plazo para la solicitud de ayudas a jóvenes agricultores y ganaderos
Tracking Pixel Contents