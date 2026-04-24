Amusal pide adaptar la ley de sociedades laborales para frenar la deslocalización y proteger a las empresas afectadas por las guerras

La asociación empresarial de sociedades laborales y participadas de la Región de Murcia (Amusal) celebró este viernes su 39ª asamblea general con la vista puesta en impulsar la reforma de la actual ley estatal que regula este tipo de empresas de la economía social para poder hacer frente a los retos derivados de las guerras en Ucrania y Oriente Medio. Así lo indicó el presidente de la entidad, Pedro Antonio Abad, antes de arrancar esta asamblea, que se celebraba apenas unas semanas antes de las próximas elecciones de la organización, que tendrán lugar el próximo 13 de mayo.

Abad subrayó que la actual ley 44/2015 de Sociedades Laborales "ha servido de mucho" y ha supuesto un verdadero impulso para este tipo de empresas durante los diez años que lleva en vigor, pero consideró que ha llegado el momento de introducir cambios normativos que permitan adaptar la ley a"los nuevos retos y los nuevos momentos de la economía que estamos viviendo".

En ese sentido, insistió en la necesidad de introducir modificaciones que eviten la deslocalización de las sociedades laborales arrastradas por la incertidumbre que están generando los contextos de guerra en Ucrania y en Oriente Próximo.

La asociación empresarial calienta motores de cara a las próximas elecciones el próximo 13 de mayo

A nivel estatal, dijo, Amusal está liderando las negociaciones para ese cambio, alentada por los efectos que los conflictos bélicos están ya teniendo en las empresas asociadas, aunque la organización no tiene todavía una cuantificación del impacto económico de los mismos.

Son efectos, insistió, que se están viviendo "hoy mismo, en nuestro día a día", tanto en los insumos que reciben las empresas como en los costes de las materias primas y en los costes de producción, por lo que será necesario dejar que pase el tiempo para ver "con perspectiva", los efectos reales de esta crisis en las sociedades laborales, que se está padeciendo “de manera muy fuerte”.

Generan más de 4.000 puestos de trabajo

Por su parte, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, señaló que las sociedades limitadas son un pilar fundamental de la economía social, y suponen unas 600 empresas en la Región de Murcia que generan más de 4.000 puestos de trabajo de los 10.000 que aglutina toda la economía social regional.

Tres de cada cuatro sociedades laborales murcianas están integradas en Amusal, entidad de la que ha destacado especialmente su instituto superior de formación profesional, que ha sabido consolidarse y evolucionar, ha dicho, para seguir innovando, apostando por proyectos europeos y visibilizando este modelo empresarial.

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La Región de Murcia tiene vigente en la actualidad su sexto pacto por la economía social, dotado con más de 55 millones de euros para poner en marcha más de un centenar de actuaciones orientadas a dinamizar e impulsar este modelo empresarial, en el que se incluyen las sociedades laborales, que son aquellas en las que más de la mitad del capital pertenece a los trabajadores.