Thader acogerá la nueva sede conjunta de UAPO y UCAM en Murcia

El Centro Comercial Thader será la ubicación de la futura sede conjunta de la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM), un proyecto que permitirá acercar a la Región de Murcia un modelo de atención integral y gratuita dirigido a pacientes oncológicos.

El nuevo espacio de más de 1.100 m2, que estará situado en la planta primera del centro comercial, ofrecerá tratamiento complementario basado en disciplinas como el ejercicio físico, la nutrición, la psicología y la fisioterapia, incorporando además una unidad de fisiología del ejercicio de alto valor vinculada a la actividad investigadora de la UCAM.

En este sentido, Mayte Forján, Asset Manager de los centros comerciales de Silicius, destaca que “la llegada de este proyecto a Thader supone incorporar al centro una iniciativa de gran impacto social, alineada con nuestro compromiso de ofrecer espacios que aporten valor real a la comunidad. Es una propuesta que complementa la oferta del Centro Comercial y refuerza el papel del centro como punto de encuentro también para iniciativas de carácter social”.

La iniciativa formará parte de la red de centros de la Fundación UAPO en España y contará con un enfoque diferencial que combina asistencia, investigación y formación. Tal y como señala Javier Cánovas, director general de Fundación UAPO, “este acuerdo nos permite ampliar nuestra capacidad para acompañar a los pacientes oncológicos con un modelo de atención integral que ya ha demostrado su eficacia. Murcia será un punto clave dentro de nuestra red y esta nueva sede nos ayudará a seguir acercando nuestros servicios a quienes más lo necesitan”.

Por su parte, Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM, destaca que “con esta alianza marcamos un hito: vamos a crear junto a UAPO uno de los mayores laboratorios de investigación del mundo al servicio del paciente. Nuestro objetivo es ser un centro de referencia mundial que descubra y potencie, con máximo rigor, las mejoras de la fisiología, la nutrición avanzada, la psicología y el ejercicio físico. Este gran paso da continuidad y se suma a las colaboraciones que la Universidad mantiene abiertas con la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer, Fundación Aladina y Never Surrender, porque para la UCAM la investigación de excelencia en estos centros es una combinación innegociable”.

Formación para profesionales

Además de su labor asistencial, el centro funcionará como espacio de formación para futuros profesionales del ámbito sanitario, reforzando la conexión entre la universidad y la atención directa al paciente, así como el desarrollo de nuevas líneas de investigación.

En la Región de Murcia se diagnostican actualmente más de 9.000 nuevos casos de cáncer al año, siendo los más frecuentes el colorrectal, seguido del de próstata, mama y pulmón. Las previsiones apuntan a un incremento del 18 % para el año 2040, lo que refuerza la importancia de iniciativas que impulsen tanto la atención integral como la investigación en este ámbito.

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Con este acuerdo, el Centro Comercial Thader incorpora a su oferta comercial un nuevo servicio de carácter sanitario, formativo y social que contribuirá a diversificar su mix comercial, dotándolo de nuevas actividades para sus visitantes.