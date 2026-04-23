Empleo participa en el proyecto europeo que rediseñará la formación en química para impulsar la transición a una industria más verde

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), organismo dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, participa en el proyecto europeo ‘Greenchem’, que tiene como objetivo rediseñar la formación de los trabajadores de la industria química para facilitar su transición hacia un modelo más sostenible y digital.

Para ello, el principal cometido de esta iniciativa Erasmus+, que lidera la Universidad Católica de San Antonio (UCAM), será crear una Red Europea de Centros de Excelencia Profesional de Química Verde y Digital para desarrollar contenidos formativos, programas de movilidad y acciones que contribuyan a reducir la brecha entre la formación académica que reciben los profesionales de la industria química y las necesidades reales del sector, que está implementando sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente integrando la digitalización.

El proyecto, que se desarrollará a lo largo de los próximos cuatro años, cuenta con una partida de más de cinco millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo (FSE+).

En concreto, la participación del SEF se lleva a cabo a través del Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena (CRNQ), que asume el papel de coordinar el diseño, escalado y puesta en marcha de una planta piloto para el reciclaje de polímeros (plásticos). Para ello, el SEF cuenta con una partida de 42.000 euros destinada a la adquisición de consumibles y materiales técnicos necesarios para las pruebas de reciclaje químico.

“La puesta en marcha de esta planta piloto en Cartagena permitirá a los alumnos que se forman en especialidades de química en el CRNQ, realizar experimentos de investigación aplicada en entornos reales, garantizando que la formación que ofrecemos desde el SEF, esté a la vanguardia de lo que demandan las empresas químicas más innovadoras”, explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

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Además del desarrollo de esta nueva infraestructura, el SEF participará activamente en la actualización de perfiles profesionales para adaptar las competencias de los trabajadores a las demandas de la química verde y la digitalización. También colaborará en el desarrollo de contenidos formativos sobre síntesis química sostenible que se integrarán en una plataforma digital de aprendizaje.