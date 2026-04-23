Cuerpo espera recibir el sexto pago de fondos europeos de recuperación en torno al verano tras su aprobación por la UE

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, espera que la Comisión Europea apruebe a lo largo del mes de mayo el sexto desembolso de los fondos europeos de recuperación 'Next Generation EU' para que el Consejo de la UE pueda darle la luz verde definitiva en junio o julio y España reciba los recursos en torno al verano.

Así lo ha trasladado este jueves durante su comparecencia, a petición propia, ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, en la que ha informado de los avances en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha defendido que el programa entra ya en su recta final.

"Encaramos ya la recta final de este Plan de Recuperación, cuyo cumplimiento de los hitos y objetivos tenemos que finalizar antes de finales de agosto del año 2026", ha señalado el ministro, que ha subrayado que el Gobierno está acelerando los trabajos para completar todos los compromisos dentro de plazo y aprovechar al máximo los recursos europeos aún pendientes.

El Ejecutivo solicitó formalmente el pasado mes de marzo este sexto desembolso, vinculado al Plan de Recuperación, por un importe neto aproximado de 6.500 millones de euros. De esa cantidad, en torno a 5.500 millones corresponden a transferencias y cerca de 1.000 millones a préstamos.

España recibirá estos fondos una vez finalicen las comprobaciones de 78 hitos y objetivos pactados con la Comisión Europea, de los que 69 corresponden a transferencias no reembolsables y 9 a préstamos. Cuerpo ha destacado que España "lidera en materia de transferencias recibidas" con 55.000 millones y ha recalcado que una evaluación positiva de este sexto tramo permitiría superar los 60.000 millones desembolsados.

En paralelo, el ministro ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando "de manera muy intensa" con Bruselas para cerrar también los tramos pendientes: el séptimo desembolso en materia de transferencias y el cuarto desembolso vinculado a financiación. "El trabajo consiste en cerrar el cumplimiento antes de agosto de los hitos y objetivos del último desembolso para proceder a la evaluación positiva primero y la recepción del mismo de todos los recursos antes de finales del año 2026", ha remarcado.

Cuerpo ha defendido que la hoja de ruta es "ambiciosa", pero confía en que sea cumplible antes de que termine el ejercicio. A su juicio, el cierre del plan no debe suponer, en cualquier caso, el final del impulso inversor. En este sentido, ha reivindicado el lanzamiento del fondo 'España Crece', nutrido con 13.300 millones procedentes del Plan de Recuperación, con el que el Ejecutivo busca prolongar el apoyo a la inversión más allá de 2026 y sostener nuevos proyectos estratégicos.

España ha sido uno de los principales receptores de los fondos 'Next Generation EU'. De un total inicialmente asignado de 160.000 millones de euros entre transferencias y préstamos, el Gobierno ha optado por solicitar solo una cuarta parte de los préstamos disponibles, por lo que la asignación efectiva se sitúa en 103.000 millones.

70% de los fondos ya invertidos

En cuanto al grado de ejecución, el titular de Economía ha detallado que las convocatorias resueltas ascienden ya a 67.000 millones de euros. De ese importe, 40.000 millones corresponden a la Administración General del Estado, más de 17.000 millones a las comunidades autónomas, con distinto ritmo de ejecución, y unos 9.300 millones a las corporaciones locales.

"Es un verdadero plan de país", ha afirmado Cuerpo, que ha destacado además que la tasa de resolución de fondos de los tres niveles de la Administración se mueve en torno al 70%-71%, lo que, a su juicio, evidencia un despliegue generalizado de los recursos públicos en todo el territorio.

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El ministro también ha puesto el acento en el alcance empresarial del plan. Según ha explicado, hay ya 1.460.000 adjudicatarios de fondos, de los que el 70% son micropymes y pymes, aunque concentran el 43% del volumen total adjudicado. Con ello, ha defendido que los recursos europeos están llegando de forma capilar al tejido productivo y a todo el territorio, con especial incidencia en las empresas de menor tamaño.