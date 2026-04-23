Cajamar continúa su expansión con la apertura de 11 nuevas oficinas

Este jueves se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Cajamar Caja Rural, en la que el presidente, Eduardo Baamonde, y el director general, Sergio Pérez, han dado cuenta de los resultados del ejercicio 2025, así como de los objetivos para los próximos años.

En su discurso inaugural, Baamonde ha trasladado a los socios el notable comportamiento de la entidad en 2025, pese al complejo contexto internacional, y ha indicado que “no sólo hemos vuelto a batir nuestro récord en los resultados, sino que hemos mejorado todos nuestros fundamentales: rentabilidad, solvencia, morosidad y coberturas”. En este sentido, ha añadido que se incrementó la inversión crediticia de Grupo Cajamar en un 9,2 %, con un papel destacado en el sector agroalimentario donde, a pesar de la fuerte competencia, continuó incrementado su financiación al sector primario, registrando una cuota de mercado nacional del 15,2 %. Así, “reafirmamos nuestra posición de liderazgo y compromiso con el apoyo financiero a un sector clave para el desarrollo de la economía de nuestro país”, ha afirmado Baamonde.

El presidente de Cajamar ha señalado que “esos resultados no habrían sido posibles sin la muestra más clara de la confianza en nuestra entidad que es la que nos la dan nuestros clientes, que han aumentado en casi un 2 %”. También ha destacado el crecimiento registrado “en todos los segmentos: particulares y empresas, tanto en pequeñas, como en medianas y grandes. Confirmando nuestra apuesta por la economía productiva, apoyados en nuestro modelo de proximidad y en nuestro compromiso con la generación de valor y el desarrollo económico y social”.

Baamonde ha remarcado que, a pesar de que 2025 ha sido un año plagado de incertidumbres, “hemos cerrado uno de los mejores años de nuestra historia. Sin lugar a duda, porque se tomaron las decisiones adecuadas, diversificando negocio y ampliando horizonte. Todo ello, sin perder nuestra identidad ni nuestro propósito. Demostrando que se pude crecer sin dejar de ser lo que somos: una cooperativa de crédito al servicio del desarrollo económico y social de nuestros socios y clientes”. “Muestra de ello, -ha indicado- es nuestra aportación al PIB nacional, que ha sido de 13.381 millones de euros y de 196.633 empleos, tanto de manera directa por la actividad del Grupo, como indirecta, a través de la actividad crediticia a empresas y familias.

Al servicio de sus clientes, desde la cercanía

Durante su intervención, ha recordado que hacía tres días, el pasado 20 de abril, se han cumplido 60 años de la apertura de la primera oficina de la Caja Rural Provincial de Almería -hoy Cajamar-, un hito que simboliza la historia, las raíces cooperativas y “el compromiso de nuestro modelo de negocio bancario, como instrumento de desarrollo económico y social y, como siempre ha sido desde entonces, con el progreso de las personas, empresas y territorios”.

Eduardo Baamonde ha mostrado el apoyo de la entidad al medio rural y su contribución a favor de la inclusión financiera, ya que “el 44,3 % de nuestras oficinas están en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y un tercio de ellas en localidades de menos de 5.000”.

El presidente de Cajamar ha anunciado que “la entidad proseguirá con su crecimiento y diversificación con la apertura de 11 nuevas oficinas”. Diez oficinas, que se sumarán a las cuatro que se inauguraron en 2025, y una oficina móvil itinerante en Málaga, que, junto a las cuatro que se pusieron en circulación el pasado año y las existentes, harán un total de 13, prestando servicios financieros en 94 poblaciones pequeñas, pertenecientes a las provincias de Alicante, Almería, Castellón, Cuenca, Málaga y Valencia.

A su vez, las ciudades de A Coruña, Barcelona, Mairena del Aljarafe (Sevilla), Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Vigo (Pontevedra), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Zaragoza son los emplazamientos elegidos para sumar puntos de atención a la clientela a los ya existentes en dichas localidades o comenzar a prestar servicios físicos en otras.

El presidente de Cajamar ha expuesto que, “gracias a la evolución de nuestros resultados, seguimos reforzado nuestro Fondo de Educación y Promoción e impulsando la generación y transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario”. Ha recordado que en 2025 “celebramos el 50 aniversario de nuestra Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’, auténtico catalizador del modelo hortofrutícola del sureste español y germen del crecimiento del sector y con él, de la propia entidad. Para ello, organizamos toda una serie de actividades a lo largo del año que tuvieron como principal objetivo visibilizar nuestro compromiso con la generación y transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario y que culminó con la visita de la reina Letizia a dicha Estación. Ese acto no solo reconoció la trayectoria de un centro pionero, sino que puso en valor el esfuerzo y la dedicación de quienes han contribuido a convertir a la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ en un referente nacional e internacional en el ámbito de la agricultura intensiva e innovación aplicada”.

Balance 2025

Durante el transcurso de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, en la que se han aprobado el informe de gestión y las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2025, el director general de Cajamar, Sergio Pérez, ha dado a conocer en detalle todas las cifras de la actividad financiera de la entidad.

Así, ha explicado que “el balance al cierre de año alcanzó los 54.918 millones de euros y el resultado neto, 324 millones de euros, se ha incrementado en un 18,8 % interanual -349 millones de euros ha sido el resultado consolidado de Grupo Cooperativo Cajamar-. Este crecimiento ha venido motivado principalmente por los ingresos recurrentes de la actividad bancaria que sumaron 311 millones de euros, un 7 % más que en 2024”. Asimismo, se ha referido al crédito bruto minorista que “ha ascendido a 29.663 millones de euros”.

Pérez ha asegurado que “estos logros, fruto de una estrategia focalizada en la sostenibilidad y la eficiencia operativa, reflejan nuestra capacidad de adaptación ante escenarios globales complejos y refuerzan nuestra posición en el sistema financiero español”. Además, ha manifestado que “la solidez y estabilidad de Cajamar ha sido reconocida por las principales agencias de calificación crediticia, con calificación en grado de inversión y situando nuestra perspectiva en niveles «estables» o «positivos»: una clara muestra de confianza en nuestro proyecto”.

El director general de Cajamar ha recordado la inauguración el pasado ejercicio de cuatro nuevas oficinas en zonas de expansión, en las localidades de Pollença (Mallorca), Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y San Sebastián (Guipúzcoa), logrando, con la apertura de esta última, ser la primera cooperativa de crédito con presencia física en todas las provincias españolas y ciudades autónomas, y ha relatado que “se pusieron en marcha cuatro oficinas móviles para seguir prestando servicios financieros en poblaciones donde no existe otra entidad y fomentar la inclusión financiera”.

Sergio Pérez ha expresado su reconocimiento a los profesionales de la entidad por “su dedicación, confianza y esfuerzo, que han sido fundamentales para culminar un año tan exigente y, sin duda, este se presenta incluso más que el anterior”. Y ha señalado que “el comienzo de 2026 nos invita a mantener la prudencia, apoyándonos en la fortaleza adquirida durante 2025 gracias a la adaptación, la disciplina financiera y la gestión prudente y responsable en un entorno internacional desafiante. Contamos con la profesionalidad, el carácter innovador y la implicación de nuestro equipo para afrontar el futuro con optimismo y rigor, impulsando un crecimiento sostenible, la mejora constante de la eficiencia y el avance decidido en transformación digital y tecnológica. En Cajamar, estamos convencidos de que la tecnología no sólo agiliza procesos, sino que también acerca a las personas y multiplica posibilidades”.

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En su intervención de clausura, Baamonde ha lanzado un mensaje europeísta, ya que ante la actual incertidumbre geopolítica ha señalado que “debemos contribuir entre todos a promover la recuperación del liderazgo de Europa, poque solo así podremos mantener el de nuestras empresas y nuestros estándares sociales”.