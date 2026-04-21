El ecosistema tecnológico regional desembarca en San Francisco

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), impulsa una nueva misión tecnológica a San Francisco dirigida a empresas innovadoras, centros tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e inversores de la Región de Murcia con el objetivo de dar un salto cualitativo en su posicionamiento internacional.

La iniciativa se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo y permitirá a los participantes acceder a uno de los principales escaparates de tecnología e inversión de Estados Unidos, además de realizar visitas y contactos estratégicos en el ecosistema innovador californiano.

La participación en esta acción incluye acceso a la ‘Startup Grind Conference’, uno de los encuentros de referencia en América para fundadores, inversores y corporaciones tecnológicas, así como un programa de visitas a empresas e instituciones en Silicon Valley, orientada a favorecer reuniones bilaterales, presentación de proyectos ante inversores globales, generación de alianzas y conocimiento directo de las lógicas que hoy marcan las decisiones de inversión en entornos internacionales.

Además, para las empresas innovadoras, supone una oportunidad de contrastar su propuesta de valor en un mercado altamente competitivo, y a los centros tecnológicos, incubadoras y aceleradoras les abre una vía de colaboración con homólogos internacionales y de identificación de soluciones emergentes.

El director general del Info, Joaquín Gómez, subrayó que “el Gobierno regional considera que no debe ponerse techo al talento innovador de la Región de Murcia cuando tiene capacidad para competir en los escenarios internacionales más exigentes”. “Abrir puertas en uno de los núcleos tecnológicos mundiales es acelerar oportunidades para el ecosistema de innovación regional y encaja plenamente en una hoja de ruta que quiere convertir conocimiento, tecnología y ambición empresarial en crecimiento, inversión y empleo de calidad”, añadió.

Por otro lado, la misión llega en un momento de especial fortaleza del emprendimiento tecnológico regional. La Región de Murcia cuenta con 207 empresas tecnológicas activas, 1.867 empleos generados y una facturación global superior a los 270 millones de euros, de acuerdo con el Informe Regional de Empresas Tech e Innovadoras 2025 elaborado por Ecosistema Startup.

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Ese mismo informe situó a la Comunidad como séptimo ecosistema regional por número de empresas innovadoras y escalables. Además, en comparación con el informe de 2024, el número de empresas tecnológicas pasó de 144 a 207, lo que supuso un crecimiento cercano al 44%, el segundo mayor de España.