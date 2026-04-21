Con un cupón del 4,75%
Abertis lanza una emisión de 500 millones en bonos híbridos para refinanciar su deuda
La catalana cierra la emisión que superó 9,5 veces la oferta
Monique Zamora Vigneault
La concesionaria Abertis Infraestructuras ha colocado una emisión de bonos híbridos perpetuos por 500 millones de euros a través de su vehículo en Países Bajos, con una fuerte demanda que supero en 9,5 veces la oferta y con un cupón del 4,75%, en una operación que buscaba refinanciar para de su deuda.
En términos más sencillos, los bonos híbridos son instrumentos financieros que ofrece altos cupones como un bono, pero que carecen de un vencimiento fijo y disponen de mayor riesgo.
Con esta operación exitosa, la compañía de infraestructuras afincada en Barcelona ha buscado mantener "una gestión eficiente de su balance" y ha reforzado su estructura de capital.
"Los fondos se destinarán a refinanciar parte del stock existente de híbridos, a través de una oferta simultánea de recompra de bonos anunciada esta mañana del mismo importe", ha comunicado este martes la compañía. El plazo para la recompra de bonos finalizará el próximo 28 de abril.
No es la primera vez que Abertis usa este tipo de instrumentos para gestionar su balance, en octubre de 2025, cerró una emisión de 250 millones, con un cupón al 4,37%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a 30 minutos de la capital, con una fiesta única en la Región
- Iberdrola saca a la venta 174 viviendas en Murcia en la zona de Nueva Condomina
- La pizzería más famosa de Murcia abre en un nuevo local donde nadie ha logrado triunfar en años
- La Fuensanta peregrina este lunes a Los Dolores: horario, recorrido y calles cortadas
- Cambio de normas: los murcianos tendrán que devolver botellas y latas en las tiendas desde noviembre de 2026 para recuperar su dinero
- Nueva Condomina y Guadalupe se unirán mediante 1.000 viviendas
- La Región de Murcia fue la segunda Comunidad Autónoma que más dinero destinó a Educación en el 2024
- Municipio a municipio: estas son las viviendas que se podrían construir en hasta 30 localidades de la Región de Murcia