Una nueva vida para el histórico Castillo de Los Álvarez de San Pedro del Pinatar

El histórico Castillo de Los Álvarez, situado en la mítica finca del siglo XIX conocida en San Pedro del Pinatar como 'Finca de Los Álvarez', ha sido salvado del derrumbe inminente gracias a la firme apuesta y visión de futuro de la iniciativa privada. Grupo Multimedia Pic S.L., bajo el liderazgo del empresario Ángel Pic, ha asumido la responsabilidad de rescatar esta joya del patrimonio arquitectónico murciano, evitando su desaparición y proyectando para ella una nueva etapa de esplendor.

La parcela está ubicada en el paraje de 'Las Pachecas', en San Pedro del Pinatar, a tan solo unos metros del linde con Pilar de la Horadada y la Comunidad Valenciana. Esta intervención de urgencia, que marca el inicio de los trabajos en la parcela, no es solo un rescate patrimonial, sino el cimiento de un gran proyecto de revitalización turística y económica para la región. El Castillo de Los Álvarez está destinado a convertirse en el gran protagonista y emblema arquitectónico de un futuro y ambicioso complejo para la celebración de eventos.

Según el plan impulsado por Ángel Pic, una vez asegurada la pervivencia del edificio histórico, el entorno acogerá un espacio de referencia que contará con restauración de alto nivel, áreas singulares para la celebración de eventos exclusivos y un servicio de hospedería de lujo, fusionando la elegancia de la arquitectura señorial del siglo XIX con el máximo confort contemporáneo, con una inversión de más de 3,5 millones de euros.

El origen de este ambicioso rescate se remonta al año 2022, cuando el Grupo Multimedia Pic adquirió esta inmensa finca agrícola de unos 300.000 metros cuadrados. En el corazón de esta amplia extensión se erige el histórico Castillo, rodeado de un entorno natural y productivo en pleno rendimiento. La finca alberga actualmente modernos invernaderos para la producción de pimientos y cuenta con más de 8.000 árboles dedicados al cultivo de mandarinas de alto valor; un paisaje agrícola vivo y exclusivo que envolverá de un encanto singular a los futuros huéspedes y visitantes del complejo.

Una rehabilitación de cirugía para frenar la ruina

La situación de este Castillo era hasta ahora de extrema vulnerabilidad. Con gran parte de sus cubiertas hundidas y muros de carga desplomándose hacia el interior, la pérdida de este patrimonio catalogado (Grado 3 de protección) parecía irremediable.

Para revertir este estado, el proyecto técnico, dirigido por el arquitecto Luis Rojas Domínguez, ejecutará durante los próximos meses una delicada consolidación estructural. Los trabajos se centrarán en apuntalar y zunchar la histórica torre de mampostería, reconstruir su cubierta y proteger con revocos de cal tradicional los muros que llevan décadas expuestos a la intemperie. Esta actuación preservará elementos tan singulares como el volumen cilíndrico anexo que alberga una antigua escalera de caracol de madera.

Compromiso con la historia y el desarrollo de San Pedro del Pinatar, Pilar de la Horadada, la Comarca del Mar Menor y el Campo de Cartagena

"La recuperación del Castillo de Los Álvarez demuestra cómo la inversión privada es un motor fundamental no solo para la economía, sino para la protección de la memoria y la cultura local", destacan desde la organización del proyecto. Al frenar el deterioro de esta antigua casa solariega, el Grupo Multimedia Pic no solo cumple con el deber de conservación patrimonial exigido por la Dirección General de Patrimonio Cultural, sino que transforma un edificio al borde de la desaparición en una oportunidad única de desarrollo turístico de excelencia para el sur de la provincia de Alicante, la Comarca del Mar Menor y el Campo de Cartagena.

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El viejo complejo agrario, antaño corazón productivo de la zona, se prepara así para renacer. Ya no como estancia agrícola, sino como un referente dentro de los espacios para eventos y celebraciones exclusivas en el levante español.