La Feria del Mueble de Yecla potencia su internacionalización

Generar oportunidades de negocio para los expositores y proyectar internacionalmente la imagen de la Feria del Mueble Yecla (FMY) y de la Región de Murcia son los objetivos principales de las Misiones Comerciales que el Comité Ejecutivo de la FMY y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) ponen en marcha cada año durante la celebración del certamen.

Esta estrategia de promoción exterior permitirá que compradores, importadores y distribuidores de los países seleccionados conozcan 'in situ' el catálogo de las empresas expositoras, facilitando el cierre de operaciones. Es, por tanto, una oportunidad para que las firmas, sobre todo aquellas que aún no han dado el salto internacional, se posicionen y se expandan sin tener que desplazarse a nuevos mercados.

Misiones Comerciales puestas en marcha por el Comité Ejecutivo de la FMY y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO). / La Opinión

Asimismo, esta misión comercial inversa estará apoyada en otras acciones como las reuniones B2B (business to business), en las visitas técnicas que se cierren entre prescriptores y expositores, así como en la ponencias y actividades de la propia agenda del certamen.

Francia, Portugal, Reino Unido y Marruecos

En esta ocasión, la misiones comerciales serán inversas, ya que serán los prescriptores y compradores de Portugal, Marruecos, Reino Unido y Francia los que visitarán la Feria del Mueble, ofreciendo a los expositores una “oportunidad única” de crecimiento hacia nuevos mercados, unos mercados que han sido seleccionados por las oportunidades que ofrecen y la potencialidad que suponen para el sector. De hecho, desde el propio blog de la feria se ha venido analizando en los últimos meses estos destinos como una oportunidad de expansión.

En el caso de Francia, tanto por su volumen económico como por su proyección de crecimiento, el mercado del mueble se posiciona como uno de los más relevantes a nivel europeo. Según un informe elaborado por la consultora Mordor Intelligence, en el año 2026 su volumen alcanzó los 22,45 mil millones de dólares americanos. Junto a ello, hay que destacar que se trata de un mercado “maduro y sólido” en plena expansión, con una demanda estable y sostenida, marcada por factores como la modernización del hogar; el aumento progresivo de la venta multicanal y la adaptación continua a nuevos estándares de sostenibilidad, cada vez más exigentes para las empresas.

Por su parte, Reino Unido es un mercado de concentración media, pero altamente competitivo y con gran proyección. Apoyado en factores como la digitalización acelerada del retail, el auge del trabajo híbrido, la integración de lo profesional en el entorno doméstico, la sostenibilidad y los nuevos modelos de desarrollo residencial, hacen que su crecimiento sea una oportunidad para las empresas del mueble.

Reino Unido es un mercado de concentración media, pero altamente competitivo y con gran proyección. / La Opinión

Respecto a nuestro mercado vecino, el portugués, se trata del segundo destino favorito para el mueble español, solo por detrás de Francia. Su proximidad geográfica, la similitud cultural y su conexión con nuestra industria lo convierten en un mercado clave para el mueble. Una oportunidad natural y asequible para iniciar una estrategia comercial de expansión internacional.

Finalmente, se ha elegido Marruecos por ser un mercado emergente, cuya fase de desarrollo actual resulta también de gran interés para las empresas del mueble españolas. Su cercanía geográfica también lo convierte en un mercado accesible para diversificar exportaciones y para posicionarse internacionalmente en un continente como África.

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Marruecos es un mercado emergente / La Opinión

De hecho, es el primer destino en el continente africano para los muebles de origen español, y el séptimo destino a nivel internacional (89,7 millones de euros en 2025). Además, el país se encuentra en un proceso integral de modernización, con un aumento sin precedentes de la inversión en sectores como el contract, residencial de media-alta gama, restauración y equipamientos urbanos.