Evento
La veterinaria como eje de diferenciación en la farmacia comunitaria
Hefame participa en una jornada sobre cómo se aborda la salud de las mascotas
La salud de las mascotas gana cada vez más peso en los hogares y también en el ámbito sanitario, impulsando el papel de la farmacia como un canal clave en el acceso a tratamientos veterinarios. En este contexto, la especialista en veterinaria de Hefame, Mercedes Collar, explicó la consolidación de la farmacia como canal sanitario de referencia para los medicamentos veterinarios y los factores que están impulsando el crecimiento sostenido de esta categoría, en el marco de la Jornada sobre Dispensación y Venta de Medicamentos y Productos Veterinarios en Farmacia Comunitaria, organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia y por la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria.
Durante su intervención, Collar analizó qué ha cambiado en los últimos años para que la inversión de las familias en salud animal no deje de crecer, señalando especialmente la humanización de las mascotas, el aumento del número de hogares con animales de compañía y el mayor gasto destinado a su cuidado y bienestar. Asimismo, destacó el impacto del Real Decreto 666/2023 como otro factor del crecimiento, puesto que refuerza la dispensación de medicamentos veterinarios en las farmacias y consolida su papel dentro del sistema sanitario.
Collar abordó las claves estratégicas para impulsar la diferenciación y el crecimiento de la categoría de veterinaria en la farmacia comunitaria, destacando la importancia de integrar esta área como línea de desarrollo en la farmacia.
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