Universae triunfa en Excelencia Educativa con su FP digital inclusiva

El centro murciano Universae, Formación Profesional, ha recibido en un acto celebrado en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid los tres galardones de los Premios Excelencia Educativa 2026, organizados por la Fundación Mundo Ciudad en colaboración con la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN). El Comité de Valoración ha otorgado a la institución los premios a la Mejor Innovación Educativa en ecosistema virtual inmersivo y metodologías digitales; al Mejor Centro de Formación Profesional con propuesta híbrida y formación adaptada al futuro digital; y a la Mejor Responsabilidad Social en formación con programas de becas y acceso inclusivo a la educación. Además, Universae ha recibido también el premio especial al Mejor Centro de Formación Especializado en Metodologías Digitales, otorgado por la organización del certamen.

Este hito ha sido celebrado también por el Gobierno de la región con una recepción de Universae y otros centros ganadores por parte del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín. El consejero ha puesto en valor el hecho de que los premios obtenidos reflejen el compromiso diario de toda la comunidad educativa murciana con una enseñanza de calidad y pongan de manifiesto que los centros de la región están a la vanguardia, aplicando metodologías innovadoras que preparan al alumnado para los retos del futuro.

El éxito de Universae en este certamen se fundamenta con el proyecto ‘Accesibilidad como estándar en la Formación Profesional digital’, con el que la institución demuestra que la accesibilidad no debe ser una adaptación posterior, sino el eje central del diseño educativo.

El proyecto estructura la experiencia educativa en cuatro dimensiones inseparables: tecnología, pedagogía, evaluación y empleabilidad. La institución ha rediseñado sus contenidos para adaptarse a ritmos de aprendizaje heterogéneos y diversos estilos cognitivos, introduciendo un sistema de evaluación flexible que permite al alumno demostrar sus competencias mediante múltiples formatos, desde evidencias audiovisuales hasta simulaciones prácticas. Este enfoque integral ha demostrado generar una mayor autonomía y satisfacción en el estudiante, reducir las tasas de abandono académico, mejorar sustancialmente el rendimiento a través de un Campus Online construido sobre una arquitectura nativa inclusiva y disminuir su frustración ante barreras tecnológicas.

Para materializar este modelo, Universae ha ejecutado un despliegue logístico sin precedentes en el sector educativo durante 2025 y 2026, equipando a más de 8.500 estudiantes con tecnología de vanguardia para garantizar una experiencia digital homogénea. Esta iniciativa ha permitido unificar el ecosistema educativo en todo el territorio nacional, superando barreras geográficas y retos logísticos en zonas como Canarias, Ceuta y Melilla. De este modo, la institución no solo asegura la igualdad de acceso, sino que capacita a sus alumnos en el uso de herramientas digitales reales, facilitando su inserción inmediata en entornos laborales modernos y altamente tecnificados.

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Francisco Cámara, director general de Universae, comenta: “Estos reconocimientos ponen en valor un modelo de Formación Profesional que apuesta por la innovación, pero sobre todo por la inclusión como principio irrenunciable. En Universae entendemos que la accesibilidad no es un añadido, sino el punto de partida desde el que se diseña todo el proceso educativo, para que el acceso al conocimiento no dependa de las circunstancias personales, tecnológicas o geográficas del alumnado. Este proyecto es posible gracias al compromiso de un equipo humano extraordinario, docentes, orientadores y personal técnico, que trabaja cada día con una misma convicción: que la Formación Profesional puede generar oportunidades reales y preparar a las personas para su futuro profesional. Que este trabajo se vea reconocido desde las instituciones nos anima a seguir impulsando una FP moderna, inclusiva y conectada con las necesidades de la sociedad y del empleo”.