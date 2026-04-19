Resultados
ElPozo, entre las empresas más atractivas para los universitarios
La compañía asciende al puesto 57 en el ranking general de Merco Talento Universitario
ElPozo–Grupo Fuertes continúa reforzando su posicionamiento como una de las empresas con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en España, tras mejorar sus resultados en el ranking Merco Talento Universitario 2026.
En esta edición, la compañía sube cinco posiciones y alcanza el puesto 57 en el ranking general. En el ámbito sectorial, dentro de la categoría de Alimentación, se sitúa en quinta posición, manteniéndose entre las empresas más valoradas por los universitarios.
Estos resultados reflejan la apuesta de ElPozo–Grupo Fuertes por el desarrollo profesional, la formación continua y el bienestar de sus empleados. La compañía ofrece oportunidades de crecimiento dentro de un entorno estable y promueve un clima laboral basado en la seguridad y el compromiso de los trabajadores por un proyecto común.
Asimismo, destaca por su compromiso con la formación de calidad, poniendo a disposición de su plantilla servicios y beneficios sociales que contribuyen a mejorar la calidad de vida tanto de los empleados como de sus familias. En esta línea, impulsa la promoción interna y fomenta el empleo joven a través de iniciativas como LAB19 y la iniciativa ‘Graduate Program’, que surge con el objetivo de ofrecer a los recién titulados una primera experiencia profesional alineada con las necesidades de la compañía.
ElPozo–Grupo Fuertes es una de las principales compañías generadoras de empleo de calidad en España, con una plantilla de 9.271 trabajadores y una actividad que genera alrededor de 50.000 puestos de trabajo indirectos.
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