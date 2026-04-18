XTART FP se posiciona como líder en la formación online

XTART FP, el centro oficial de Formación Profesional del Grupo UAX, ha reforzado su posición como referente del sector al situarse en el segundo puesto de la modalidad de formación online del Ranking FP, elaborado por Hamilton Global Intelligence y Emagister. Esta clasificación, que evalúa a instituciones de formación profesional de toda España, posiciona a XTART FP como uno de los centros más destacados del sector, poniendo de manifiesto su compromiso con la excelencia educativa y la elevada satisfacción de sus estudiantes, de los cuáles más de un 98% afirma que sus estudios cumplieron o superaron sus expectativas previas y más de un 93,3% ratifica que, si volviera a empezar, elegiría estudiar la misma titulación en XTART FP.

La primera edición del Ranking FP ha evaluado diversos indicadores clave como la calidad docente, la satisfacción del alumnado, los recursos e infraestructuras y la empleabilidad. XTART FP ha sido reconocida en segunda posición por su enfoque innovador en la modalidad de formación online, destacando por su capacidad para ofrecer un entorno de aprendizaje accesible, flexible y de alta calidad. En este sentido, su campus online ha obtenido una calificación de 9,1 en la valoración de los estudiantes. La plataforma educativa ofrece una experiencia de aprendizaje dinámica, fácil de usar y con una infraestructura tecnológica avanzada, lo que facilita el acceso a recursos educativos interactivos, simulaciones y contenidos actualizados. Su campus online está diseñado para ofrecer un entorno colaborativo, donde los estudiantes pueden interactuar con sus compañeros y docentes a través de herramientas digitales, fortaleciendo así su experiencia educativa y preparándolos para un mundo laboral cada vez más tecnológico y digital.

Además, la posición de referente en el sector se afianza con el tercer puesto de XTART FP en la clasificación general del Ranking FP, un reconocimiento que refuerza su liderazgo en un sector formativo donde la demanda se ha incrementado un 15,4% en el periodo de 2020 a 2024.

Para Alejandro Codina, Director General de XTART FP, “el sector de la formación profesional está experimentando transformaciones significativas y XTART FP está demostrando su capacidad para situarse como referente y a la vanguardia en este nuevo escenario. Nuestra capacidad para ofrecer una formación de alta calidad, flexible y alineada con las necesidades del mercado, nos permite seguir siendo una opción preferida por aquellos estudiantes que buscan no solo adquirir conocimientos, sino también prepararse de manera integral para los retos profesionales del futuro".

Otro de los aspectos más destacados por los estudiantes de XTART FP ha sido la valoración de su profesorado que alcanza un 9,8 sobre 10. Este dato refleja la excelencia y el compromiso de sus docentes, que además de una alta cualificación académica, también poseen una sólida experiencia laboral directa en el ámbito profesional que imparten, lo que permite a los estudiantes recibir una formación alineada con las demandas y desafíos reales del mercado laboral.

A esto se le suman los proyectos reales y las prácticas garantizadas a través de los más de 3.000 convenios con empresas, organizaciones e instituciones de referencia en el ámbito de la salud, la protección civil, la tecnología o los negocios, sectores clave en la oferta de programas especializados de XTART FP y las áreas con mayor demanda de talento en la actualidad. Precisamente el Ranking FP también ha resaltado la formación de calidad de XTART FP que impulsa el futuro académico y profesional del alumnado: “sus dimensiones de valor y resultados de inserción, ponen de manifiesto que su propuesta formativa es sólidamente percibida y que cuenta con una adecuada capacidad para proyectar al alumnado hacia su continuidad académica o profesional en el sector”.

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Con estos resultados, XTART FP sigue consolidándose como un referente en formación profesional con un modelo educativo que combina calidad docente, metodología innovadora, y una fuerte vinculación con el mundo profesional y el tejido empresarial.