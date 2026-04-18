El piloto Carlos Cano lucirá la marca de Primafrio en su moto y casco un año más

Grupo Primafrio, operador logístico internacional líder europeo en el transporte de productos hortofrutícolas a temperatura controlada, reafirma su firme compromiso con el joven piloto Carlos Cano y continuará apoyando su trayectoria deportiva de cara a la temporada 2026, un año clave en su proyección internacional. En esta nueva etapa, el piloto dará un importante salto en su carrera al debutar tanto en el Mundial Junior de Moto3 junto al Aspar Team como en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, dos de los campeonatos más exigentes y reconocidos en el camino hacia el Mundial de MotoGP.

Esta colaboración refuerza la relación que Primafrio inició en 2024 con el piloto murciano, cuando apostó por su talento en su temporada de debut en la European Talent Cup, donde logró proclamarse campeón con tan solo 14 años. Con más de 60 años de trayectoria, la compañía española refuerza así su compromiso con el deporte local y el impulso al talento joven, en una alianza basada en valores comunes como el esfuerzo, la constancia y la superación.

La renovación del acuerdo tuvo lugar en la sede central de Grupo Primafrio en Alhama de Murcia, con la presencia de José Esteban Conesa, presidente de la compañía; Emilio Alzamora, director de SeventyTwo Motorsports y el propio Carlos Cano. Durante la temporada 2026, la imagen de Primafrio acompañará a Cano en la moto y en su casco de competición en el Mundial Junior de Moto3, así como en su casco en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, consolidando una alianza estratégica orientada a potenciar su desarrollo y crecimiento profesional.

José Esteban Conesa (presidente de Grupo Primafrio): “Para Primafrio es un orgullo seguir acompañando a Carlos Cano en su trayectoria deportiva. Apostar por el talento joven de nuestra tierra forma parte de nuestro compromiso con el desarrollo social y local. Carlos representa el valor de generar oportunidades y acompañar a quienes tienen la capacidad de crecer y consolidarse en los escenarios más exigentes”.

Carlos Cano (Piloto del mundial Junior de Moto3 y de la MotoGP Red Bull Rookies Cup): “Estoy muy agradecido a Primafrio por seguir confiando en mí por tercer año. Contar con su apoyo es muy importante para mi y me enorgullece poder llevar los colores de una empresa murciana como es Primafrio. Su apoyo sin duda me ayuda a afrontar con más motivación mi debut en el Mundial Junior de Moto3 con el Team Aspar y en la Red Bull MotoGP Rookies Cup. Trabajaré al máximo para conseguir los mejores resultados y aprovechar esta oportunidad.”

Emilio Alzamora (Director de SeventyTwo Motorsports): “Queremos agradecer a Primafrio el apoyo al piloto murciano de SeventyTwo Motorsports, Carlos Cano, al que acompañan por tercer año consecutivo en su trayectoria deportiva. Carlos ha demostrado un gran talento que le ha permitido seguir dando pasos en su carrera y este año afronta una etapa clave. En estos inicios, el respaldo de Primafrio es fundamental para Carlos Cano y así afrontar estos retos con garantías, por lo que estamos muy agradecidos de contar con el apoyo de una empresa tan prestigiosa y referente en su sector.”

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Con esta renovación, Primafrio continúa reforzando su compromiso con el impulso del talento joven y el desarrollo del deporte como motor de valores en la sociedad. A través de iniciativas como esta, la compañía contribuye a generar un impacto positivo en su entorno, apoyando a nuevas generaciones en sus procesos de mejora continua para conseguir sus objetivos.