El Gobierno regional impulsa la internacionalización de las pymes

El Gobierno regional refuerza su colaboración con la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (Faedpyme) con el objetivo de avanzar en nuevas líneas de trabajo orientadas a la transferencia de conocimiento, la internacionalización y la mejora de la competitividad del tejido empresarial de la Región de Murcia.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, mantuvo una reunión de trabajo con responsables de la Fundación en la que se analizaron futuras acciones en el marco del proyecto impulsado por el Campus Mare Nostrum, centrado en la creación de una red iberoamericana de cooperación sobre pymes. Esta iniciativa promueve la colaboración entre universidades, empresas e instituciones para impulsar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito internacional.

Faedpyme es una fundación sin ánimo de lucro constituida en 2010 con la participación de universidades como la de Murcia, la Politécnica de Cartagena y la de Cantabria, junto a entidades como la Fundación Cajamurcia o la Fundación Banco Santander, y cuenta además con el apoyo de administraciones públicas, entre ellas el Gobierno de la Región de Murcia. Esta estructura refuerza su papel como nexo entre el ámbito académico, institucional y empresarial.

Durante el encuentro se puso de relieve el papel estratégico de la Faedpyme como plataforma de conexión entre el ámbito académico y el tejido productivo, con presencia en 19 países, 163 universidades y más de 650 investigadores, lo que permite generar conocimiento aplicado y diagnósticos útiles para el diseño de políticas públicas dirigidas a las pymes.

El consejero destacó que “la colaboración con estas entidades nos permite avanzar en un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, donde la investigación y la innovación llegan de forma efectiva a las empresas y contribuyen a mejorar su competitividad y su capacidad de internacionalización”.

Ley de Ciencia

Asimismo, Vázquez subrayó que esta línea de trabajo se alinea con el Anteproyecto de la Ley de la Ciencia de la Región de Murcia, actualmente en tramitación, cuyo objetivo es reforzar el sistema regional de ciencia, impulsando la investigación, la innovación y, especialmente, la transferencia de conocimiento al tejido productivo como elemento clave para el desarrollo económico y social.

En este sentido, el consejero señaló que “la futura Ley de la Ciencia apuesta por consolidar un ecosistema en el que universidades, centros de investigación y empresas trabajen de forma coordinada, favoreciendo la colaboración público-privada, la internacionalización y la atracción de talento”.

Entre las posibles líneas de colaboración abordadas destacan el impulso de programas de intercambio de estudiantes y profesionales, el desarrollo de proyectos de investigación aplicada a las pymes, la creación de redes de emprendimiento y la puesta en marcha de iniciativas orientadas a mejorar la competitividad empresarial y la apertura a nuevos mercados internacionales.

Estas actuaciones se enmarcan en una visión estratégica compartida que apuesta por fortalecer la conexión entre conocimiento y empresa, fomentar la innovación y contribuir al crecimiento sostenible de la Región de Murcia, en línea con los principales retos económicos y tecnológicos actuales.

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“El trabajo conjunto con Faedpyme es un ejemplo claro de cómo la cooperación entre instituciones puede traducirse en oportunidades reales para nuestras empresas, facilitando el acceso a conocimiento de alto valor y favoreciendo su proyección internacional”, concluyó el consejero.