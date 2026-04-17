Sánchez recibirá al comisario europeo de Energía en vísperas del paquete de medidas de Bruselas por la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá el próximo martes 21 de abril al comisario europeo de Energía y Vivienda, el socialdemócrata danés Dan Jorgensen. Acompañará a Sánchez la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Energética, Sara Aagesen. Esta visita se produce en vísperas de que el brazo ejecutivo de la Unión Europea apruebe su plan de respuesta al shock energético que ha supuesto la guerra en Irán, materializado a través del cierre del estrecho de Ormuz, algo que España ya hizo en solitario hace poco menos de un mes.

Tal y como se desprende de la agenda remitida por la Comisión Europea, Jorgensen viajará tanto a Madrid como a Barcelona del 20 al 21 de abril. Entre sus actividades previstas figura la celebración de debates sobre la seguridad energética, la asequibilidad de los precios energéticos, así como otras formas de abordar la crisis de la vivienda con autoridades nacionales y locales españolas, así como con actores sectoriales y jóvenes, tal y como recoge 'Europa Press'.

Paquete de medidas

El día 21 Jorgensen recalará en Madrid, donde se encontrará con Sánchez y Aagesen, con quienes abordará, según la previsión, el alza de los precios de la energía derivados de la guerra en Irán. El pasado 20 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un pack de 80 medidas destinadas a paliar los efectos de estas alzas en la economía de los hogares y los profesionales. Tras varios días de incertidumbre y un choque con sus socios de Gobierno, Sumar, el ejecutivo de Sánchez aprobó el paquete, con un coste de 5.000 millones de euros.

Entre las medidas más destacadas de la estrategia destaca la rebaja del 21% al 10% del IVA que se aplica a los combustibles (gasolina y gasóleo), a la electricidad, al gas natural y también a productos de calefacción como pellets o leña, con el objetivo de frenar la escalada de precios. El plan también incluye una rebaja al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de los hidrocarburos para gasolina y diésel, o la suspensión del impuesto del 7% a la producción de electricidad.

Lo cierto es que Bruselas ya prepara una respuesta a nivel europeo para reforzar la protección de consumidores y profesionales en términos energéticos. El próximo jueves y viernes tendrá lugar una reunión informal del Consejo Europeo, donde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará a los líderes de los Veintisiete una serie de medidas para contener el impacto del alza de los precios energéticos, con un primer paquete centrado en la coordinación de reservas de gas y petróleo, un marco más flexible de ayudas de Estado y ajustes ya en marcha en el mercado de carbono.

Debates sobre vivienda

Al encontrarse también la vivienda entre las competencias de Jorgensen, el comisario mantendrá una reunión bilateral con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, siendo esta la tercera parada de la gira europea del comisario sobre vivienda asequible, tras Austria y Portugal.

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El día anterior, Jorgesen debatirá en Barcelona sobre políticas de vivienda con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tras su reunión, el comisario Jorgensen y Collboni ofrecerán una comparecencia conjunta.