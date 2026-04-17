AgroBank escoge las 15 'startups' más innovadoras de España en tecnología agroalimentaria

Gestión inteligente del agua, economía circular y biotecnología, innovación en envasado o plataformas de datos y trazabilidad inteligente. Son los ámbitos en los que trabajan las 15 'start-ups' seleccionadas este año por AgroBank, la línea de negocio agroalimentario de CaixaBank, para participar en la cuarta edición de su programa Tech Digital INNovation. Se trata, según destaca la compañía, de compañías capaces de "responder a los desafíos agroalimentarios de hoy con soluciones del mañana", punteras en propuestas disruptivas y "con un alto potencial de crecimiento", que han sido elegidas de entre un total de 196 candidatas, una veintena más que el año pasado.

Las escogidas, que han sido seleccionadas en colaboración con el Ministerio de Agricultura, iniciarán un programa de aceleración y una formación ejecutiva especializada a cargo de la EAE Business School, "con el objetivo de acelerar la digitalización agroalimentaria y reforzar la seguridad y sostenibilidad en toda la cadena de valor", destaca AgroBank en un comunicado hecho público este viernes.

Foto de familia de los premiados en la cuarta edición del AgroBank Tech Digital INNovation. / AgroBank

A las 15 compañías, procedentes de Cuenca, Almería, Granada, Navarra, Valencia, Lleida, A Coruña, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Madrid, Lugo y Vizcaya, se les habilitarán herramientas para facilitar la validación y escalado de sus propuestas, de manera que se les tratará de dar acceso al desarrollo de pruebas y pilotos en entorno real, recibirán mentorías especializadas en negocio, tecnología y regulación y se les dará visibilidad en eventos sectoriales nacionales e internacionales para que puedan establecer sus propios contactos con corporaciones, inversores y agentes clave del sector.

Esta es la lista de las empresas que van a participar en la iniciativa:

Agrikola.AI desarrolla soluciones de protección de cultivos sin químicos mediante robótica autónoma e inteligencia artificial, con el objetivo de sustituir el uso de pesticidas tradicionales. Su principal tecnología, Wagus, es un robot que utiliza radiación UVC para controlar enfermedades fúngicas en cultivos hortícolas, eliminando residuos y mejorando la sostenibilidad del proceso. La solución se complementa con Nimbus, una plataforma 'cloud' que permite planificar tratamientos y monitorizar operaciones, facilitando una gestión más eficiente basada en datos.

Agrin'pulse desarrolla AG-X, un robot agrícola eléctrico y autónomo diseñado para realizar tareas como el control mecánico de malas hierbas o el mantenimiento del suelo en cultivos leñosos. Su propuesta responde a retos clave del sector como la falta de mano de obra o la reducción de fitosanitarios, combinando electrificación, automatización y una arquitectura modular que permite su integración en explotaciones reales sin cambios operativos significativos.

Agrocaptur desarrolla soluciones para el control de plagas mediante dispositivos que utilizan iluminación LED de longitud de onda específica para atraer insectos de forma selectiva. Una vez capturados mediante un sistema de aspiración, son almacenados en bolsas reutilizables, permitiendo un control eficaz y sostenible. Sus equipos cubren hasta 5.000 m² y cuentan con aplicaciones tanto en agricultura como en ganadería e industria agroalimentaria.

Augan desarrolla soluciones IoT para explotaciones ganaderas que permiten monitorizar variables clave incluso en entornos sin conexión eléctrica o a internet. Sus sensores envían datos a una plataforma accesible desde móvil o web, facilitando la gestión operativa y la toma de decisiones. Además, integran funcionalidades avanzadas como generación de alertas y el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial, como la estimación del peso del ganado a partir de imágenes.

Big Guardian, desarrollado por la EBT Veterinaria de Precisión Diagnóstica, es un ecosistema tecnológico que permite la monitorización continua y no invasiva del estado de salud del ganado. A través de sensores térmicos y modelos de inteligencia artificial, analiza datos en tiempo real para detectar enfermedades de forma temprana, facilitando la toma de decisiones por parte de ganaderos y veterinarios y contribuyendo a una producción más sostenible y alineada con los principios One Health.

Groditech desarrolla Vega 11, un robot autónomo diseñado para el monitoreo integral de cultivos en invernaderos mediante visión artificial e inteligencia artificial. El sistema recorre de forma autónoma las explotaciones, capturando datos e imágenes que permiten detectar plagas, evaluar el estado del cultivo y estimar la producción con alta precisión. Esta información se transforma en indicadores accionables que facilitan la toma de decisiones agronómicas y la optimización de recursos.

HidroInfiltrador es un sistema de riego patentado que optimiza el uso del agua al aplicar directamente el agua y los nutrientes en profundidad, en la zona radicular del cultivo. Esta tecnología combina riego pluvial y convencional, mejorando la eficiencia hídrica incluso en cultivos de secano. Desarrollado como 'spin-off' de la Universidad de Granada, el sistema ya cuenta con una amplia implantación y proyección internacional.

Insectius es una empresa de biotecnología que transforma subproductos orgánicos en materias primas de alto valor mediante la cría industrial de larva de mosca soldado negra. Su modelo, basado en procesos modulares y controlados por datos, genera proteína, aceites y fertilizantes, impulsando la economía circular y reduciendo la dependencia de materias primas tradicionales en la cadena agroalimentaria.

Makensia desarrolla un asistente telefónico inteligente basado en inteligencia artificial que permite a los agricultores registrar y gestionar la actividad de sus explotaciones sin necesidad de herramientas digitales complejas. A través de llamadas automatizadas, el sistema recoge información clave, la procesa y la convierte en análisis operativos y en el cuaderno de campo, facilitando el cumplimiento normativo y reduciendo la carga administrativa.

Mifood Robot desarrolla soluciones de robótica e inteligencia artificial para automatizar la recolección de frutas y verduras en explotaciones agrícolas. Su tecnología permite reducir la dependencia de mano de obra, minimizar pérdidas de producto y mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las cosechas, optimizando tiempos, costes y emisiones.

Orixe Salgada es una biorrefinería especializada en la valorización de algas de arribazón, transformándolas en compuestos de alto valor añadido mediante procesos biotecnológicos. Su actividad se centra en la producción de materias primas para distintas industrias, destacando el desarrollo de bioestimulantes naturales para agricultura ecológica bajo un modelo de residuo cero.

Pappstor desarrolla un sistema de pastoreo autónomo basado en inteligencia artificial, IoT y analítica avanzada que permite optimizar la gestión de la ganadería extensiva. Su tecnología analiza el comportamiento del ganado y el uso del territorio para tomar decisiones automáticas de pastoreo, mejorando la eficiencia, sostenibilidad y viabilidad económica de las explotaciones.

Perfect Numbers desarrolla una plataforma de gestión y optimización del agua para el sector agroalimentario que integra datos en tiempo real procedentes de dispositivos IoT. Su solución permite monitorizar consumos, detectar incidencias y anticipar problemas mediante analítica avanzada e inteligencia artificial, mejorando la eficiencia hídrica y la toma de decisiones.

Sowify desarrolla Luca, una plataforma "agrotech" que combina datos satelitales, sensórica e inteligencia artificial para ayudar a agricultores a optimizar la gestión de sus cultivos. La solución permite monitorizar parcelas, detectar incidencias y generar recomendaciones personalizadas, mejorando la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad de las explotaciones.

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Veganic es una empresa biotecnológica que desarrolla biosoluciones veganas para la nutrición y protección de cultivos, basadas en extractos vegetales, microorganismos y tecnologías de bioestimulación. Su enfoque permite mejorar la resiliencia de las plantas frente a estrés biótico y abiótico sin dejar residuos químicos, impulsando una agricultura más sostenible y alineada con las nuevas exigencias del mercado