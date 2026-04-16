Nueve de cada diez contribuyentes en la Región desaprovechan las deducciones autonómicas en plena campaña de la Renta

La campaña de la Renta ha comenzado una vez más con un problema que se repite año tras año: miles de contribuyentes confirman el borrador sin revisarlo a fondo. Así lo advierte Jose María Mollinedo, secretario general de Gestha, sindicato de técnicos de Hacienda, que señala que los murcianos están dejando escapar deducciones que podrían rebajar su factura fiscal. "El principal error es fijarse solo en si la declaración sale a devolver, y no comprobar si faltan datos o beneficios aplicables", remarca.

Mollinedo recuerda que el documento que facilita la Agencia Tributaria "es un borrador, no una declaración", y subraya que muchas omisiones no pueden ser detectadas automáticamente por Hacienda, especialmente en el caso de las deducciones autonómicas o circunstancias familiares concretas.

En ese sentido, el secretario general de Gestha insiste en que los ciudadanos deberían revisar el índice del manual de la declaración y el de las deducciones autonómicas para comprobar si pueden acogerse o no. “No hace falta una lectura extenuante”, resume, sino detenerse solo en los apartados que encajen con la situación personal del contribuyente y hacer un ejercicio que no duraría más de una hora en la mayoría de casos.

En la Región de Murcia, el nivel de aprovechamiento de estas deducciones es muy bajo. Según datos citados por Gestha, solo 68.332 personas aplicaron alguna deducción autonómica. Esta cifra, cerca de un 9% de los declarantes, refleja un "gran desconocimiento para los contribuyentes" para el sindicato. Entre los casos más llamativos figura la deducción por conciliación, destinada a quienes contratan cuidadores para hijos menores de 12 años, y que permite deducir un máximo de 400 euros por hijo, solo aplicada por 81 personas en la Región. También son reducidas las cifras de otras deducciones: 147 contribuyentes en el caso de compra o ampliación de vivienda habitual para familias numerosas, 26 por inversión en empresas de nueva creación y apenas 10 por inversión en el mercado alternativo bursátil.

Mollinedo también destaca que algunas deducciones más extendidas siguen teniendo un uso inferior al esperado. Es el caso del gasto de guardería, aplicado por 6.000 personas y que permite descontar hasta 1.000 euros, o del material escolar y libros de texto, utilizado por 34.000 familias, con un ahorro medio de 144 euros.

Además, este año se suman siete nuevas deducciones a las ya 20 preexistentes. Ventajas por gafas y lentillas para menores, compra de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga, inversión en entidades de economía social, enfermedades raras, gastos veterinarios, y prácticas deportivas.

La conclusión de Gestha es clara: no basta con que la declaración salga a devolver. Revisarla bien puede hacer que devuelva todavía más o evitar que el contribuyente renuncie, por simple desconocimiento, a beneficios fiscales que le corresponden, y a la larga, salirles muy caro.