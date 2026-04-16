Deporte
La piloto de motociclismo Ana Carrasco, nueva embajadora de El Pozo Alimentación
La compañía refuerza su apuesta por el deporte español incorporando a la campeona murciana como imagen de marca
El Pozo Alimentación incorpora a la piloto murciana Ana Carrasco como nueva embajadora e imagen de marca mediante una alianza que "conecta los valores del deporte de élite con los de la compañía, líder en el sector y presente en millones de hogares españoles".
Ana Carrasco ha hecho historia en el motociclismo al convertirse en la primera mujer en ganar un campeonato del mundo en una categoría mixta y es la primera bicampeona mundial de la disciplina. Campeona del mundo de Supersport 300 en 2018 y del primer Campeonato del Mundo Femenino (WorldWCR) en 2024, cuenta además con tres Guinness World Records y una destacada trayectoria internacional. Actualmente compite en el Mundial de Supersport (WorldSSP) como piloto oficial de HRC Honda Racing, consolidándose como un referente del deporte y un ejemplo de superación que impulsa la visibilidad de la mujer en el motociclismo.
Su "cercanía y sus valores" convierten a Ana Carrasco en "un referente" para El Pozo Alimentación. Durante el acto de presentación en las instalaciones de la compañía, la piloto compartió sus objetivos de cara a su segunda temporada en el Campeonato del Mundo de Supersport y destacó la afinidad de valores como uno de los pilares del acuerdo. La ceheginera aprovechó además la ocasión para resaltar el papel de los patrocinadores en el deporte del motor.
La colaboración incluirá acciones promocionales, presencia en campañas publicitarias, identidad visual en el packaging de productos y otras iniciativas orientadas a fomentar hábitos de vida saludables.
El Pozo Alimentación refuerza su apoyo al deporte español y al talento joven patrocinando a otras figuras como Carlos Alcaraz, Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, así como diversas competiciones de pádel, equipos de fútbol sala y fútbol femenino, y el Equipo Paralímpico Español. Además, la marca está unida también al baloncesto a través de su apoyo al UCAM Basket y al Valencia Basket.
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