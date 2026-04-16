Hozono Global
Actúa engalana con flores la plaza de España de Yecla
La empresa planta 2.500 ejemplares de petunias, margaritas, geranios y otras variedades con motivo de la Semana Santa y las fiestas de San Isidro
El centro urbano de Yecla luce espectacular gracias a la plantación de casi 2.500 flores de temporada en la plaza de España con motivo de la Semana Santa y las fiestas de San Isidro Labrador, que se celebran el próximo mes de mayo.
La empresa Actúa, encargada del servicio de mantenimiento de jardines, ha engalanado este lugar de encuentro para todos los vecinos con 900 tagetes, 200 gitanillas, 400 geranios, 550 petunias y 400 margaritas, que aportan un espectacular aspecto primaveral e invitan a disfrutar de un paseo al aire libre.
La empresa del Grupo Hozono Global gestiona las zonas verdes del municipio yeclano con criterios de máxima sostenibilidad y eficacia, ya que utiliza vehículos eléctricos y un sistema de riego optimizado con programadores y electroválvulas que posibilita un ahorro significativo en el consumo de agua.
Diecisiete profesionales están dedicados a conservar los jardines de Yecla y a embellecer los espacios urbanos del municipio, una tarea a la que Actúa ha incorporado avances técnicos para mejorar la comunicación y gestión del servicio.
El uso de nuevas tecnologías y las prácticas sostenibles reflejan el compromiso de Actúa y el Grupo Hozono Global con el cuidado y mantenimiento de los espacios verdes de Yecla, asegurando un servicio respetuoso con el medio ambiente y de alta calidad para los vecinos.
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