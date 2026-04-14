Un inversor paga 16,5 millones de dólares por una carta Pokémon de 1998

Una carta Pokémon por 16,5 millones de dólares no es una extravagancia aislada. Es una noticia sobre cómo invierten los ricos en 2026. Es, cada vez más, un síntoma de cómo una parte del dinero global está cambiando de rumbo. Lejos de la bolsa o los bonos, crece el interés por los llamados activos alternativos, donde entran desde obras de arte hasta fósiles, o cromos.

La operación gira en torno a una carta Pikachu Illustrator de 1998, considerada una de las piezas más raras del universo Pokémon. Según registros del sector y casas de subastas especializadas, existen apenas unas decenas en el mundo y solo una ha alcanzado la calificación máxima de conservación. Esa combinación de escasez extrema y estado perfecto es la que dispara su valor. Pero la clave no está solo en la rareza. Esto es algo que va más allá del coleccionismo.

La carta Pikachu Illustrator (1998), una de las más valoradas por la comunidad Pokémon. / FACEBOOK - POKEGEEK

Una tendencia inversora

En los últimos años, distintos informes de mercado y análisis de firmas financieras apuntan a un aumento del capital destinado a activos tangibles y únicos. El motivo es doble: por un lado, la búsqueda de diversificación frente a la volatilidad de los mercados; por otro, el atractivo de bienes que combinan valor cultural, exclusividad y narrativa.

En este caso, la carta no solo es rara: también arrastra una historia mediática tras haber pasado por manos conocidas, lo que añade un componente intangible que los inversores valoran cada vez más.

No es un fenómeno aislado, es tesoro de colección. El mercado global de coleccionables (que incluye cartas, arte, relojes o vino) ha crecido con fuerza tras la pandemia, impulsado por el aumento de liquidez y el interés de nuevas generaciones con alto poder adquisitivo.

Lejos de la inversión tradicional

A pesar del auge, los expertos advierten de que este tipo de operaciones no encajan en la inversión tradicional. A diferencia de una acción o un bono, estos activos no generan ingresos ni tienen una valoración objetiva clara. Su precio depende, en gran medida, de encontrar otro comprador dispuesto a pagar más.

Además, se trata de mercados poco líquidos, donde vender puede llevar tiempo y donde las modas juegan un papel determinante. Lo que hoy marca récords puede perder atractivo si cambia la demanda.

Aun así, para determinados perfiles (especialmente grandes patrimonios), estos activos cumplen una función: diversificar, proteger capital en escenarios inciertos y, en algunos casos, apostar por objetos que consideran culturalmente irrepetibles.

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La compra de esta carta Pokémon, lejos de ser una simple anécdota, ilustra una realidad más amplia en donde el dinero no solo busca rentabilidad, también busca singularidad. Y en ese terreno, los llamados ‘activos raros’ están ganando protagonismo.