Cajamar lanza su Cuenta Online con una remuneración de hasta 750 euros desde el primer día y sin comisiones
Permite operar sin comisiones de administración ni mantenimiento e incluye una tarjeta de débito gratuita
Cajamar refuerza su oferta digital con el lanzamiento de la Cuenta Online Wefferent, diseñada para dar respuesta a todas las necesidades de los clientes, sin comisiones y con remuneración del ahorro desde el primer día. Con este producto amplía su oferta digital y su gama de soluciones competitivas, flexibles y adaptadas a los nuevos hábitos financieros, junto a un trato cercano y transparente.
La cuenta ofrece una remuneración de hasta 750 euros brutos en los primeros seis meses, hasta un saldo máximo de 50.000 euros, para nuevos clientes y siempre que tengan Bizum. Asimismo, permite operar sin comisiones de administración ni mantenimiento e incluye una tarjeta de débito gratuita. La contratación se realiza de forma completamente digital, mediante un proceso sencillo que permite abrir la cuenta desde cualquier dispositivo, con identificación por vídeo y firma electrónica.
La Cuenta Online Wefferent también permite beneficiarse de la Promoción Nómina y la Promoción Pensión, a través de las cuales los clientes que domicilien la nómina o pensión en la entidad por primera vez recibirán una remuneración de hasta 750 euros en función de su importe.
Este producto ofrece varias ventajas adicionales, como la posibilidad de gestionar y controlar la cuenta tanto desde la App como desde la banca electrónica, establecer transferencias periódicas de forma automática y contactar con un gestor personal a través de Conecta.
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