Inditex descarta subir los precios por el impacto de la guerra y mantiene su apuesta selectiva en EE UU: "Proyecto a proyecto"

A pesar de las múltiples consecuencias de la guerra de Oriente Próximo, principalmente la esperada escalada de la inflación, Inditex reitera que no tiene previsto encarecer sus prendas. Su consejero delegado, Óscar García Maceiras, recuerda que las tensiones geopolíticas no son nuevas. La economía mundial encadena "meses, incluso años de incertidumbre constante" que dan de lleno en los costes y en el consumo, pero la estrategia del gigante gallego de la moda pasa por mantener la estabilidad de los precios. "Tratamos de seguir ofreciendo a nuestros clientes una moda de calidad, con diseño, una moda sostenible y un precio accesible", apuntó durante su intervención en el foro Wake Up Spain organizado por El Español.

Como otros muchos riesgos, el holding abanderado por Zara monitoriza "día a día" la evolución en la zona de conflicto con la prioridad puesta en "salvaguardar la seguridad de equipos, colaboradores y clientes". Ya lo vivió en Rusia, donde vendió sus más de 500 tiendas al grupo Daher, y en Ucrania. En el caso de Oriente Próximo, "la mayor parte" de los establecimientos están abiertas. García Maceiras asegura que el grupo está obligado a "garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de las operaciones".

El primer directivo de la compañía con sede en Arteixo reafirmó la apuesta por EE UU, que ya es el segundo mercado en ventas solo por detrás de España. Allí está presente desde 1989, cuando la primitiva Inditex únicamente contaba con tiendas en España y Portugal. La red estadounidense alcanza los 26 establecimientos después de la reciente apertura en Charlotte (Carolina del Norte). Y el "desempeño online" es "muy importante".

El crecimiento en EE UU seguirá siendo "selectivo, proyecto a proyecto". Inditex inaugurará nuevas tiendas de Bershka y Massimo Dutti (incluida una en Manhattan) y tiene entre manos "proyectos muy relevantes" para Zara, combinando puntos de venta nuevos con reformas de establecimientos emblemáticos como la histórica flagship de la Quinta Avenida de Nueva York.

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García Maceiras hizo un repaso por el exitoso modelo omnicanalidad de la compañía, exprimiendo el negocio físico y el ecommerce como una única plataforma. Desde finales de diciembre, la web de Zara tiene habilitada la herramienta Tray-On que permite crear una avatar al cliente y probar de forma habitual la ropa. Funciona ya en 40 mercados y el feedback es "fantástico". El consejero delegado enfatizó el mensaje que periódicamente lanza la presidenta, Marta Ortega: Inditex no quiere ser grande, "quiere ser relevante" y su objetivo es llegar con la calidad, el diseño y la sostenibilidad "al mayor número de gente posible" con el espíritu histórico de precios accesibles.