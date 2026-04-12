Universae refuerza la formación en automoción y electromecánica

Universae, Formación Profesional, presenta en Murcia el proyecto educativo desarrollado por el alumnado de 1º y 2º del grado medio en Automoción y el grado superior en Electromecánica durante el curso 2025/2026, una iniciativa basada en aprendizaje por proyectos (learning by doing) orientada a que los estudiantes apliquen conocimientos reales en un entorno técnico, con un enfoque práctico y conectado con el desempeño profesional.

El proyecto se articula en torno a la restauración integral de dos ciclomotores hasta dejarlos completamente operativos, incorporando un trabajo técnico y de diseño que recorre todas las fases del proceso, desde la recuperación y puesta a punto hasta la mejora de prestaciones y acabados.

Más allá del componente estrictamente técnico, la iniciativa ha servido para consolidar competencias profesionales vinculadas al trabajo real en taller, fomentando el trabajo en equipo, la resolución de problemas técnicos, la planificación y ejecución de tareas, y la integración de conocimientos teóricos en un entorno profesional, además de impulsar la creatividad, la autonomía y la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto.

Noticias relacionadas

Con esta propuesta, Universae subraya su compromiso con una formación práctica, actualizada y conectada con el sector profesional, basada en la aplicación real de conocimientos y en experiencias que refuerzan la preparación del alumnado para su futuro laboral, en línea con un modelo educativo centrado en la empleabilidad y el aprendizaje experiencial.