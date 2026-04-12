El Gobierno regional mejora las opciones laborales de 275 personas en riesgo de exclusión en colaboración con La Huertecica

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), en colaboración con el Colectivo la Huertecica de Cartagena, desarrolla durante este año un programa de formación y atención personalizada para un total de 275 personas desempleadas en riesgo de exclusión social, para acceder al mercado de trabajo.

Estas iniciativas, que suman más de 600.000 euros en subvenciones, son fruto de la estrecha colaboración que el SEF mantiene con esta asociación de iniciativa social, para ofrecer nuevas oportunidades de empleo a las personas con problemas de adicción y situación de vulnerabilidad con las que trabaja la entidad.

“Desde el Gobierno regional estamos convencidos de que no hay medida más efectiva para impulsar la integración social de los colectivos vulnerables que el empleo, y por eso apostamos por seguir estrechando el vínculo con las entidades sociales, que son las que mejor conocen la realidad de estos colectivos y sus necesidades de formación”, explicó la directora general del SEF, Pilar Valero, que visitó ayer las instalaciones de la Huertecica en el Polígono de Santa Anta, donde se desarrollan las cuatro acciones que el colectivo tiene activas.

La asociación lleva a cabo el programa experiencial ‘Innova Vita’, en el que participan diez personas en desempleo. Esta iniciativa, que arrancó hace unos días, cuenta con una subvención del SEF de 217.000 euros, financiada con fondos del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Sus participantes alternan durante nueve meses formación teórica y empleo remunerado realizando labores de albañilería en los tres centros en los que la Huertecica atiende a personas con adicciones y vulnerabilidad social.

Además, otras 25 personas en desempleo están recibiendo orientación laboral, formación y acompañamiento para acceder al mercado laboral a través de un proyecto integral de empleo que arrancó el pasado 16 de marzo. Esta iniciativa, que tiene doce meses de duración, cuenta con una subvención de 168.410 euros.

Por último, La Huertecica cuenta con 224.000 euros en subvenciones del SEF que le permitirán poner en marcha este año un total de 16 cursos de formación para el empleo con 240 plazas para personas desempleadas.

De toda la oferta formativa, actualmente hay dos cursos activos con 30 alumnos, de los que 15 se están formando para obtener el certificado profesional de Limpieza de Superficies y Mobiliario en Edificios y Locales y los otros 15 para el de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería.

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“Programas como los que desarrollamos junto a La Huertecica demuestran que, con el acompañamiento adecuado, es posible transformar situaciones de vulnerabilidad en oportunidades reales de inserción laboral”, resaltó Valero.