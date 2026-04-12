Agrupal y Cajamar, de la mano para apoyar la industria alimentaria

La Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal) y Cajamar Caja Rural han renovado el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace años con el objetivo de seguir facilitando a las empresas asociadas el acceso a soluciones financieras adaptadas a las necesidades de la industria alimentaria.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de Agrupal, Juan Antonio López, y la directora territorial de Cajamar en Murcia, María Dolores Pagán. A través de esta renovación, las empresas asociadas a Agrupal podrán beneficiarse de productos y servicios financieros en condiciones preferentes, así como de asesoramiento especializado a través de la red comercial de Cajamar.

El convenio permitirá mejorar el acceso a financiación para las empresas de la industria alimentaria, favoreciendo el desarrollo de proyectos empresariales, inversiones productivas y el fortalecimiento de la competitividad y sostenibilidad del sector.

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Con esta renovación, Agrupal y Cajamar refuerzan su compromiso de colaboración para apoyar la actividad empresarial y contribuir al crecimiento y desarrollo de la industria alimentaria en el ámbito territorial de la asociación.