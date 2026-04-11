Treinta empresas de la Región de Murcia mostrarán en el Salón Gourmets la excelencia de sus productos

Un total de 30 empresas de la Región de Murcia participarán desde el próximo lunes en la 39 edición del Salón Gourmets, la principal feria europea de alimentación y bebidas de alta calidad, que se celebrará en Ifema Madrid del 13 al 16 de abril. 17 de estas empresas se ubican con stands individuales en un pabellón regional con imagen unificada, bajo la organización de la Cámara de Comercio de Murcia, dentro del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia que desarrolla conjuntamente con el Instituto de Fomento (INFO).

La presencia regional en este encuentro profesional “servirá para seguir impulsando la promoción de los productos agroalimentarios murcianos en uno de los principales escaparates del sector gourmet a nivel nacional e internacional”, según destacó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quien recordó que “esta feria es una oportunidad estratégica para seguir posicionando la calidad y la excelencia de los productos de la Región de Murcia en los mercados más exigentes”.

El espacio institucional de la Comunidad acogerá durante los cuatro días de feria degustaciones, demostraciones gastronómicas y encuentros con profesionales de la distribución, la hostelería y la restauración, con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades comerciales.

Está previsto que la edición de este año reúna más de 2.000 expositores nacionales e internacionales y prevé superar los 110.000 visitantes profesionales, consolidándose como una de las grandes citas europeas del producto premium.

Noticias relacionadas

Salón Gourmets se convierte así en “un gran escaparate para que cada vez sean más los que escojan los productos de calidad de la Región de Murcia, garantía de excelencia, en los mercados nacionales e internacionales”, apuntó la consejera. “Por este motivo es importante seguir impulsando su promoción, a través de la participación en este tipo de ferias, para reforzar la competitividad del sector”, concluyó.