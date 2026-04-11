Jesús Abandonado se ‘cuela’ en la declaración de la renta
Invita a marcar la ‘Doble X solidaria’ para mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad
La Fundación Jesús Abandonado anima a la ciudadanía a marcarla doble casilla solidaria en su declaración de la renta como gesto sencillo que contribuye directamente a mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
A través de la conocida como 'Doble X solidaria', los contribuyentes pueden destinar un 0,7% de sus impuestos a fines sociales y otro 0,7% a la Iglesia Católica, sumando un total de 1,4% sin coste adicional. Es importante destacar que marcar estas casillas no supone pagas más ni recibir menos en la devolución, sino decidir el destino de una parte de los impuestos ya aportados.
Los fondos obtenidos a través de la casilla de fines sociales contribuyen al desarrollo de proyectos que abarca desde la cobertura de necesidades básicas hasta programas de empleo, atención sociosanitaria y apoyo psicosocial, atendiendo a personas sin hogar o en riesgo extremo de exclusión social.
Desde la Fundación subrayan que marcar la doble X es un acto de corresponsabilidad social al alcance de todos. “Con un simple gesto en la declaración de la renta, cualquier persona puede ayudar a transformar vidas”.
Para hacerlo solamente se debe marcar la casilla correspondiente a 'fines sociales' (casilla 106) y, si desea, también la de la Iglesia Católica (casilla 105) al completar el borrador de la declaración.
Desde la entidad, se insiste en que cada X cuenta y puede marcar la diferencia para miles de personas que necesitan apoyo para reconstruir sus vidas.
La Fundación Jesús Abandonado, referente en la atención a personas en situación de exclusión social en la Región de Murcia, recuerda que este gesto permite sostener programas esenciales de atención integral. Desde hace más de cuatro décadas, la entidad trabaja de manera continuada para ofrecer acogida, acompañamiento y oportunidades de inserción a quienes más lo necesitan, con el objetivo de que puedan recuperar su autonomía y reintegrarse plenamente en la sociedad.
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