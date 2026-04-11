Arteca Desarrollos se sitúa entre las mejores consultoras de España
La firma murciana consolida su expansión nacional al ser reconocida por Metros2, revista de referencia del sector inmobiliario
Arteca Desarrollos ha marcado un hito en el sector inmobiliario del sureste español al ser incluida en el prestigioso ranking anual de la revista Metros2, la publicación de referencia nacional para el mercado terciario e industrial. Este reconocimiento posiciona a la consultora murciana dentro del selecto grupo de las firmas con mayor actividad y solvencia del país, un logro excepcional que coincide con la celebración de su primer aniversario.
El ascenso de la compañía en el panorama nacional se sustenta en un balance de 14 operaciones de gran calado cerradas en el ultimo ejercicio, abarcando sectores estratégicos como el logístico, industrial, retail y living. La firma se distingue por ofrecer un servicio integral 360 grados, apoyándose en sus empresas complementarias Constructoras Urdecon y Regenera Energy, lo que garantiza soluciones técnicas y de sostenibilidad que aportan un valor diferencial en el mercado actual.
Con la mirada puesta en el futuro, Arteca Desarrollos utiliza este reconocimiento como plataforma para seguir profesionalizando el mercado inmobiliario en el eje Región de Murcia-Alicante. Actualmente, la combinación de talento local cualificado, especialización técnica y una visión de expansión nacional consolida a Arteca Desarrollos como el socio estratégico indispensable para inversores y promotores que buscan seguridad y rentabilidad en un mercado cada vez más sofisticado.
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