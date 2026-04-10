La ministra Robles denuncia los "incumplimientos claros" en la fabricación de los blindados 8x8 por Tess Defense: "Me preocupa enormemente"

Margarita Robles, ministra de Defensa, confirmó este viernes en Asturias que está habiendo problemas con los plazos e "incumplimientos claros" en la fabricación de cuarenta blindados 8x8 Dragón, a cargo del consorcio Tess Defense y que están siendo ensamblados en la fábrica de Trubia (Oviedo) de Santa Bárbara. Aseguró que "el Ministerio de Defensa siempre se ha preocupado del programa". Y agregó: "Hay un compromiso por las empresas que forman parte del consorcio de cumplir plazos. Esos plazos no se han cumplido, tengo que decirlo claramente. Me preocupa enormemente. Y hago un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que cumplan pronto y en plazo y forma el contrato del 8x8".

Hizo así este llamamiento a las cuatro empresas que conforman Tess Defense: Santa Bárbara, Indra, Escribano y SAPA. Cuatro compañías que, al mismo tiempo, mantienen fuertes discrepancias en los últimos tiempos. "Es un tema en el que las empresas tienen que tomar las decisiones. Porque el Ejército de Tierra merece lo mejor. Y porque es la mejor manera de que se pueda seguir trabajando con seguridad. Hay unos incumplimientos claros por parte de las empresas que forman parte del consorcio".

Robles añadió que "la inversión en defensa es invertir en paz, en creación de puestos de trabajo y para el Ministerio de Defensa Asturias es un lugar esencial y fundamental".

Asturias seguirá siendo importante en las inversiones en el sector

Estas afirmaciones las realizó Robles en el Acuartelamiento "Cabo Noval", de La Belga (Siero), donde realizó una visita al Regimiento "Príncipe" número 3, al que felicitó porque ha dejado "muy alto el pabellón español y asturiano" durante la reciente misión de la OTAN en Eslovaquia, una prueba del compromiso de España con los Aliados.

Acompañada por el Jefe de Estado Mayor, general Amador Enseñat y Berea; Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias; y el coronel Jesús Moreno del Valle, delegado de Defensa, Robles no ha querido entrar a valorar, sin embargo, la situación de Indra, tras la salida de Ángel Escribano como presidente, pero sí ha querido dejar claro que "Asturias es un lugar clave y esencial para seguir cumpliendo con nuestros compromisos con la OTAN de llegar al 2% del PIB en gasto de Defensa". "Es un lugar importante y lo va a seguir siendo", afirmó, con un mensaje tranquilizador respecto a las inversiones comprometidas por Indra para el Principado en la etapa con Escribano al frente.

Soldado español retenido por Israel

La ministra no podía dejar de referirse a la situación en el Líbano, que "para nuestras Fuerzas Armadas es muy difícil", y a la retención de un soldado español por tropas israelíes. "Esta noche ha sido de una enorme intensidad de ataques. Los militares españoles están en un sector, junto con indonesios y nepalíes, de muchísimas dificultades, de muchos problemas y nosotros hemos hecho saber y pedimos al Gobierno de Israel que se respete a los cascos azules, que se respete la labor de FINUL y también le pedimos a las fuerzas políticas españolas, a todas sin excepción y especialmente al Partido Popular, que sea muy respetuoso con nuestros militares que están en este momento en una situación tan difícil, tan comprometida y con un objetivo tan noble que es trabajar por la paz".

Respecto al comentario de la diputada del PP Esther Muñoz, señalando que ella había estadio retenida también una hora en algún control de tráfico, minimizando lo ocurrido con el soldado, Robles dijo que "es una frivolidad". "Primero", reclamó, "un respeto a la Guardia Civil, que cuando realiza los controles los realiza en condiciones". Y en segundo lugar, agregó, "me dolió profundamente, sentí vergüenza ajena y dolor por no tener en cuenta lo que están haciendo nuestros militares que en el Líbano. Se están jugando la vida, en concreto en aquel momento había habido una violación de todas las normas que rigen la actuación de Naciones Unidas, al haber sido un militar español arrancado con violencia de la patrulla logística que estaba realizando y privado de libertad. Creo que es exigible al partido de la oposición seriedad, respeto a nuestros militares, respeto a Naciones Unidas. Y realmente tengo que decir que sentí vergüenza ajena de ese comentario. España entera está con los militares que están en el Líbano. Y por eso nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro compromiso de seguir apoyando las labores de la paz. Y no vale todo para hacer política, se puede criticar al gobierno. Pero lo que no se puede es frivolizar con unos militares españoles o de cualquier nacionalidad", sentenció.

Para Robles, "no es comprensible que se hable de un alto el fuego si no está incluido Líbano. En este momento la situación es terrible. Que el mismo día de alto el fuego hayan muerto 250 civiles en bombardeos en las proximidades de Beirut, incluso en las proximidades de nuestra zona, es algo que no podemos aceptar de ninguna manera. Para los cascos azules, los españoles, indonesios, nepalíes, para los 10.000 cascos azules está siendo una situación difícil, pero al mismo tiempo creemos que la labor de Naciones Unidas es una labor esencial".

No a la guerra

La ministra expresó su rechazo a este conflicto: "Lo hemos dicho siempre, no aceptamos esta guerra. Esta es una guerra que no tiene sentido. Es una guerra que vulnera todas las normas de derecho internacional. Por eso estamos expectantes ante los avances que pueda haber en Pakistán para un acuerdo de paz. Pero no va a haber avances si no cesan las hostilidades en Líbano. Muchísimos inocentes están muriendo como consecuencia de esta guerra. Y vamos a estar siempre en favor de la paz".

Y justificó su negativa a permitir el uso de las bases españolas a los aviones que participan en bombardeos. "El gobierno de España ha tomado una decisión desde la responsabilidad. Considerando que esta es una guerra ilegítima. Que no tiene el amparo del ordenamiento jurídico internacional. Hemos actuado desde la ética, desde la responsabilidad. Desde el respeto al derecho internacional. Seguimos pensando que esta es una guerra que no tiene ningún sentido. Ojalá se llegue pronto a la paz. Una guerra que ha causado muchos muertos. Estamos orgullosos de la decisión que hemos tomado, porque es la mejor manera de contribuir a la paz".

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Indicó además que España puede oponerse "desde el compromiso que tenemos con la Alianza Atlántica y con la OTAN. España está siempre en todas las misiones de la Alianza Atlántica. Como el aliado más comprometido".