Ribera Hospital de Molina incorpora equipos de termografía gracias a la colaboración con la Cátedra de Investigación de la UCAM

Ribera Hospital de Molina, en la figura de Pedro Hernández como director de la Cátedra de Investigación Hospital de Molina de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), ha incorporado a su equipamiento sanitario nuevos dispositivos de termografía de última generación, gracias a la colaboración con Alessio Cabizosu director del grupo Thermhesc, termografía en ciencia de la salud de la UCAM.

Esta dotación tecnológica permitirá al hospital reforzar sus capacidades diagnósticas mediante técnicas no invasivas, mejorando la detección precoz de diversas patologías a través del análisis de la temperatura corporal y sus variaciones.

Ribera Hospital de Molina ha destacado que la incorporación de estos equipos supone “un avance significativo en la calidad asistencial que ofrecemos a nuestros pacientes, así como una oportunidad para seguir desarrollando proyectos de investigación e innovación clínica”.

Por su parte, la UCAM, a través de la Cátedra de Investigación Hospital de Molina, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas, orientadas a fomentar la transferencia de conocimiento y a estrechar la colaboración entre el ámbito académico y el sanitario.

En este contexto, la colaboración entre estos grupos permite impulsar nuevos proyectos de investigación en cáncer de mama, esclerosis múltiple y análisis metabólica en deportista de élite, donde el uso de la termografía se valida como herramienta clínica avanzada de diagnóstico y seguimiento.

“Colaborar con grupos de empresas como esta, permite ver lo invisible: la ciencia de la termografía al servicio de la investigación", declara Alessio Cabizosu, director del grupo Therhesc.

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Esta actuación se enmarca en la apuesta de Ribera Hospital de Molina por la innovación y la mejora continua, consolidando su compromiso con una atención sanitaria de excelencia y con la incorporación de tecnologías punteras al servicio de los pacientes.