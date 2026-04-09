El Gobierno regional impulsa nuevas alianzas para competir en los proyectos europeos de defensa más estratégicos

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha celebrado recientemente la cuarta edición de ‘Info Sherpa’ con el objetivo de seguir fortaleciendo la capacidad de las entidades del ecosistema innovador regional para competir en el exigente Fondo Europeo de Defensa.

El encuentro puso el foco en ámbitos de enorme proyección para la industria de defensa y la tecnología dual, como sistemas para la protección de infraestructuras críticas submarinas; los marcos europeos de inteligencia artificial orientados al apoyo en la toma de decisiones y entrenamiento militar, y el impulso de tecnologías disruptivas vinculadas a la cuántica, la robótica o los materiales avanzados. También se han analizado líneas específicas para que las pequeñas y medianas empresas puedan liderar desarrollos en el ámbito de las tecnologías duales.

“La iniciativa vuelve a situarnos como palanca de coordinación, anticipación y acompañamiento para que empresas, universidades y centros tecnológicos concurran con mayores garantías de éxito a convocatorias estratégicas”, señaló el director del Info, Joaquín Gómez.

La jornada ha reunido a un ecosistema regional especialmente cualificado, con presencia de compañías innovadoras, universidades, centros tecnológicos y entidades tractoras. Asimismo, los Centros Tecnológicos Naval, del Cazado y Plástico y del Mármol, y empresas punteras como Aicrumit, AITalentum, Mecánicas Bolea, Odin Solutions, Metalmecánicas Herjimar y CT Engineering, entre otras, han participado a lo largo de la mañana.

‘Info Sherpa’ es un servicio impulsado por el Info en el año 2022 que nace de un proceso de cocreación con agentes regionales. Su objetivo es identificar oportunidades de financiación europea en ámbitos estratégicos y organizar grupos de trabajo con elevadas posibilidades de concurrir con éxito, alineando capacidades empresariales, científicas y tecnológicas de la Región de Murcia.

A lo largo de sus cuatro ediciones, “el programa ha consolidado una dinámica de colaboración estable entre empresas, universidades y centros tecnológicos, favoreciendo que el ecosistema regional llegue a las convocatorias europeas con mayor preparación, socios mejor conectados y propuestas más maduras”, según explicó el director del Info. Ese recorrido, añadió, “se traduce ya en más de 150 entidades participantes y en una contribución a proyectos europeos por valor de 11 millones de euros”, lo que confirma a ‘Info Sherpa’ como “una de las herramientas de acompañamiento más eficaces para escalar la innovación regional en programas internacionales”.

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Gómez destacó asimismo que “en un momento en el que Europa está redefiniendo sus prioridades industriales y tecnológicas, la Región de Murcia no puede quedarse al margen. Nuestra obligación es acompañar a las empresas y al ecosistema innovador para que estén presentes en esos espacios donde se decide competitividad, inversión y futuro.” “Lo importante de ‘Info Sherpa’ no es solo la jornada en sí, sino las conversaciones, consorcios, proyectos y oportunidades que activa después. Ahí es donde una política pública demuestra si de verdad está siendo útil al tejido productivo”, concluyó.