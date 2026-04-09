La arquitectura es terapéutica y una herramienta que ayuda a la sociedad

Hay profesiones que se limitan a resolver necesidades funcionales y otras que, sin hacer ruido, terminan influyendo en la forma en la que vivimos. La arquitectura, cuando se entiende desde una mirada más profunda, pertenece claramente al segundo grupo. Así lo defiende Julio Fernández, fundador de su propio estudio tras más de quince años de experiencia entre España y Reino Unido, con una idea clara que atraviesa todo su trabajo; la arquitectura también puede ser una forma de acompañar a las personas en sus procesos vitales.

El estudio nace en 2021, en un momento especialmente significativo. Tras casi una década en Londres, Julio decide regresar a España en plena pandemia para iniciar una etapa más personal y autónoma. No se trataba solo de un cambio geográfico, sino de una forma distinta de ejercer la profesión, con mayor libertad y cercanía hacia el cliente.

Arquitectura que escucha y acompaña

Lejos de plantear los proyectos desde una perspectiva rígida, el estudio trabaja con una premisa clara; cada cliente es único y cada espacio debe responder a su historia. Reformas, rehabilitaciones y obra nueva para particulares constituyen el núcleo de su actividad, abarcando también el interiorismo y todo el proceso completo, desde el primer contacto hasta el último detalle decorativo.

Proyecto Casa NJF21 en Murcia / Alberto Marín

En ese recorrido, el cliente no ocupa un papel secundario. Forma parte activa del proceso, con capacidad de decisión en cada fase. El equipo se encarga de guiar, proponer y resolver, pero sin imponer. Esa relación cercana permite que cada proyecto evolucione de manera natural, adaptándose a necesidades que muchas veces van más allá de lo puramente técnico.

Fernández lo resume con una idea que se repite en su discurso; la arquitectura puede ser terapéutica. No es extraño que detrás de un proyecto haya momentos personales importantes como nuevas etapas de la vida, cambios familiares o simplemente una mudanza.

Retos que se convierten en oportunidades

En el día a día, no todo es inspiración. Cada proyecto viene acompañado de condicionantes técnicos que obligan a replantear ideas iniciales. Limitaciones estructurales, instalaciones existentes o normativas pueden parecer obstáculos, pero en muchos casos terminan marcando el carácter final del espacio.

Esa capacidad de adaptación forma parte del oficio; lo que inicialmente se percibe como un problema puede acabar siendo el punto de partida de una solución más interesante, siempre que exista una lectura atenta del entorno. Para Julio, el espacio tiene su propio lenguaje, y entenderlo es parte esencial del proceso creativo. En ese contexto, se convierte en un aliado.

Más allá de las tendencias

En una época donde las redes sociales influyen cada vez más en la estética de los hogares, el estudio mantiene cierta distancia frente a las modas pasajeras. La prioridad no está en replicar tendencias; consiste en construir una identidad coherente con cada cliente.

Aun así, se percibe una mayor valoración de elementos nobles. Recuperar materiales originales, respetar estructuras existentes o incorporar piezas artesanales son decisiones que aportan personalidad y durabilidad. La búsqueda de la esencia del espacio gana terreno frente a soluciones estandarizadas.

Proyecto Casa J+M en Madrid / Alberto Marín

La importancia de la luz y la distribución

Cuando se habla de transformar una vivienda, muchas veces se piensa en grandes cambios. Sin embargo, hay aspectos más sutiles que tienen un impacto directo en la percepción del espacio. La distribución, la circulación o la forma en la que entra la luz natural pueden modificar por completo la experiencia.

Trabajar con tonos adecuados, evitar barreras visuales o incorporar elementos que aporten ligereza son recursos habituales. A esto se suma un diseño de iluminación bien planteado, capaz de potenciar cada rincón sin necesidad de intervenciones agresivas.

Proyecto Casa MV19 en Murcia / Alberto Marín

Mirada hacia el futuro

El estudio continúa creciendo con nuevos proyectos en marcha en distintas ciudades, desde viviendas unifamiliares hasta espacios profesionales. La diversidad de encargos refleja también la amplitud de perfiles con los que trabajan, desde jóvenes parejas hasta familias consolidadas o inversores.

Más allá de cifras o expansión, la línea de trabajo se mantiene firme; el objetivo sigue siendo el mismo acompañar a cada cliente en la creación de un espacio que tenga sentido para su vida. Porque, en el fondo, la arquitectura no trata solo de construir, sino de interpretar.

Y ante la duda, Fernández lo tiene claro; confiar en el instinto suele ser el mejor punto de partida.

Para más información sobre sus proyectos y servicios puedes visitar su web www.julio-fernandez.es o cuenta de Instagram @juliofernandez_arquitectura.

CONTACTO:

Email: hola@julio-fernandez.es

Teléfono: 633 095 735

Dirección: Calle Periodista Encarna Sánchez 6 - Murcia

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Fotografías: Alberto Marín